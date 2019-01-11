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Реал підписав молодого таланта Малаги Чечу

12:23 283 Читать на русском
Реал підписав молодого таланта Малаги Чечу
Чечу / Instagram

Захисник Малаги та збірної Іспанії U-17 Хуан Лопес Мартінес став гравцем Реала.

Мадридський Реал офіційно підписав юного захисника Хуана Лопеса Мартінеса, більше відомого, як Чечу, повідомляє Marca.

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Футболіст виступає за юнацьку збірну Іспанії U-17 і є універсалом, який може зіграти в центрі та зліва.

Цієї зими "королівський клуб" вже підписав двох талантів Мохамеда Міззіана та Браїма Діаса.

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