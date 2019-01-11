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Барселона офіційно підтвердила трансфер Муніра в Севілью

22:44 89 Читать на русском
Барселона офіційно підтвердила трансфер Муніра в Севілью
Мунір Ель-Хаддаді / Фото з соцмереж

Форвард Барселони Мунір Ель-Хаддаді продовжить кар'єру у Севільї.

Севілья узгодила з Барселоною трансфер Муніра Ель-Хаддаді, повідомляє офіційний сайт каталонців.

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Форварду залишилось лише успішно пройти медогляд та підписати контракт.

Про деталі угоди поки не повідомляється. За інформацією ЗМІ, Барса отримає за 23-річного нападника 1,05 млн євро.

Мунір є вихованцем Барселони. За першу команду каталонського клубу він дебютував у 2014 році. За Барселону нападник провів 56 матчів у всіх турнірах, став автором 12 забитих м'ячів, а також віддав 11 результативних передач.

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