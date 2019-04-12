Головні новини футболу 11 квітня: Арсенал переграв Наполі, Зозуля потрапив у скандал, Гармаш отримав дискваліфікацію

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 квітня.

Ліга Європи

Лондонський Арсенал переграв Наполі у чвертьфіналі Ліги Європи – відео голів та огляд поєдинку.

Аарон Ремзі встановив неймовірне досягнення в Лізі Європи серед гравців Арсенала. Натомість Челсі мінімально обіграв Славію, а Феліш хет-триком допоміг Бенфіці перемогти Айнтрахт.

Україна

Рішенням ФФУ Суми офіційно позбавлені професіонального статусу за договірні матчі. Також кілька гравців та функціонерів Сум отримають дискваліфікації від 1-го року до довічної.

Денис Гармаш отримав 4 матчі дискваліфікації через вилучення в матчі проти Шахтаря та прокоментував суворе покарання. У ФФУ пояснили, чому хавбек отримав тривалу дискваліфікацію.

Тим часом власник ФК Львів придбав клуб зі Словаччини.

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