Ремзі встановив неймовірне досягнення в Лізі Європи серед гравців Арсенала

Аарон Ремзі відкрив рахунок у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Наполі (2:0) та встановив фантастичне досягнення серед гравців "канонірів" у цьому турнірі.

Лондонський Арсенал вдома переміг Наполі з рахунком 2:0 у першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи, а першим голом відзначився Аарон Ремзі.

Арсенал – Наполі – відео голів

Таким чином, валлієць оформив 8-му результативну дію в цьому турнірі у сезоні 2018/19, що більше, ніж у всіх партнерів. На рахунку хавбека 6 голів та 2 асисти.

Нагадаємо, влітку Ремзі на правах вільного агента перейде в туринський Ювентус.