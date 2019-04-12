toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛІГА ЄВРОПИ АРСЕНАЛ - НАПОЛІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Ремзі встановив неймовірне досягнення в Лізі Європи серед гравців Арсенала

00:17 144 Читать на русском
Ремзі встановив неймовірне досягнення в Лізі Європи серед гравців Арсенала
Аарон Ремзі / ФК Арсенал

Аарон Ремзі відкрив рахунок у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Наполі (2:0) та встановив фантастичне досягнення серед гравців "канонірів" у цьому турнірі.

14’ Аарон Ремзі
25’ Каліду Кулібалі
 
14’ Аарон Ремзі
25’ Каліду Кулібалі

Лондонський Арсенал вдома переміг Наполі з рахунком 2:0 у першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи, а першим голом відзначився Аарон Ремзі.

Арсенал – Наполі – відео голів

Таким чином, валлієць оформив 8-му результативну дію в цьому турнірі у сезоні 2018/19, що більше, ніж у всіх партнерів. На рахунку хавбека 6 голів та 2 асисти.

Нагадаємо, влітку Ремзі на правах вільного агента перейде в туринський Ювентус.

Теги
Ліга Європи Аарон Ремзі Аарон Ремзі Арсенал Арсенал Наполі Наполі Арсенал - Наполі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
9
хв
Оболонь-Бровар
19:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук