Арсенал переграв Наполі у чвертьфіналі Ліги Європи – Мхітаряну не дозволили влаштувати розгром

Арсенал обіграв Наполі 2:0 в Лондоні в першому чвертьфіналі ЛЄ 2018/19. Рахунок і огляд матчу Ліги Європи читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Наполі на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Лондонський клуб на шляху до чветьфіналу двічі здолав, зокрема, полтавську Ворсклу (в рамках групового етапу) та оформив камбек проти французького Ренна, з яким раніше зустрічалось Динамо, та білоруского БАТЕ. Наполі здолав опір Зальцбурга та Цюриха, тому для команди Анчелотті це найсуворіший єврокубковий тест у плей-офф поточного сезону. Віце-лідер чемпіонату Італії опустився в ЛЄ, поступившись Ліверпулю та ПСЖ у своїй групі Ліги чемпіонів.

Арсенал – Наполі – відео голів

Арсенал почав значно жвавіше, уже в перші 10 хвилин влаштувавши бомбардування воріт Наполі – 2 заблоковані удари за декілька секунд з меж штрафного змусили італійських тіфозі похвилюватись. Як виявилось, лондонцям достатньо було влучити по воротах, щоб відкрити рахунок. Суперник України, захисник збірної Португалії Маріу Руй провалився на лівому фланзі, віддавши незрозумілий пас у ноги супернику. Кулібалі довелось висуватись на край накривати Ляказетта, що оголило редути в центрі. Відзначимо, як 21-річний Майтленд-Найлз розкішно продовжив атаку віялом на Ремзі, а валлієць, який в наступному сезоні гратиме проти Наполі за Ювентус, спокійно розібрався з Меретом.

Арсенал – Наполі: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

8 - Since the start of last season, Aaron Ramsey has been directly involved in eight goals in the Europa League (6 goals, 2 assists), more than any other Arsenal player. Swansong. #ARSNAP #UEL pic.twitter.com/EuiZkpnUQi — OptaJoe (@OptaJoe) 11 квітня 2019 р.

Жахлива помилка Фабіана Руїса перед своїм штрафним, який дозволив Торрейрі себе обікрасти. А далі удар з рикошетом від Кулібалі без шансів для воротаря. Колосальні провали Наполі на своїй половині поля обернулись 100-відсотковою реалізацією Арсенала. Обамеянг промчався черговим зеленим коридором у захисті гостей, без будь-яких перешкод у чужому штрафному віддав на також зовсім вільного Ляказетта, який банально не влучив по м'ячу. Не матч, а збірник конфузів! Ще кілька швидких атак, і лише Мерету рятує команду Анчелотті від розгрому.

Руй завдав лише другого удару гостей по воротах Чеха аж на 43-й. Як і Кулібалі на старті зустрічі, без особливих шансів поцілити хоча б у рамку. А ось Інсіньє змарнував фантастичний момент на 45-й. Кальєхон викотив під удар капітану Наполі, того ніхто і близько не зустрічав, але він вирішив у дотик пробити метрів з 11 – значно вище. Колосальна перевага Арсенала (5:0 за ударами у площину, десь таке ж співвідношення моментів) у перші 45 хвилин. Так ніби це не віце-лідер Серії А, а умовна Ворскла приїхала на Емірейтс.

Інсіньє забив, але з офсайду. Уже другий справедливо скасований гол Наполі через положення поза грою.Кулібалі став першим неаполітанцем, хто влучив у площину воріт – Чех красиво перевів над поперечиною. Обамеянг змарнував черговий момент, дозволивши супернику заблокувати свій удар метрів з 15. Ремзі залишили зовсім одного розстрілювати Мерета – кіпер врятував після потужного удару впритул. Монреаль без проблем виграв другий поверх, але пробив вище. Усе це за приблизно 60 секунд!

Чергова атака-блискавка Арсенала, в якій захист неаполітанців лише зображає видимість. І лише Мерет метається білкою по колесу свого воротарського, рятуючи від ганьби. Інсіньє видав прекрасну передачу з флангу, а Зєлінскі не влучив з кількох метрів – Наполі міг покарати "канонірів" за марнування моментів. Мхітарян видав ідеальний простріл з правого флангу під удар Ремзі. Самотній Аарон розстрілював голкіпера, проте запустив снаряд далеко над воротами. Той же екс-хавбек Шахтаря видав ще один класний пас на Обамеянга, і знову партнер розтринькав нагоду оформити розгром.