Суми офіційно позбавлені професіонального статусу

Відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України.

Згідно з рішенням КДК ПФК Суми за маніпулювання результатами матчів позбавлений професіонального статусу. Команди клубу будуть виключені з усіх змагань, у яких беруть участь, повідомляє прес-служба ФФУ.

Суми підробили медогляд, через що не були допущені до матчу з Агробізнесом

Нагадаємо, що Суми також мали проблеми із заявкою на другу частину сезону і не змогли зіграти проти Агробізнеса. Пізніше стало відомо, що клуб підробив довідку про медогляд гравців.

Наразі Суми перебувають на 13-му місці Першої ліги, маючи в своєму активі 15 очок після 19 турів.

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