Іспанський депутат обізвав Зозулю неонацистом – Альбасете красиво підтримав українця, а преса глузує з горе-політика

Іспанський Альбасете став на захист українського нападника Романа Зозулі після критичних висловлювань на його адресу лідера місцевої лівопопулістської партії Подемос Пабло Іглесіаса.

Клуб українця виступив із офіційною заявою, в якій заявив про абсолютну підтримку Зозулі після скандального інтерв'ю політика. Іглесіас пригадав історію із бойкотом фанатами Райо Вальєкано переходу 29-річного форварда два роки тому та обізвав вихованця Динамо нацистом і расистом, повідомляє Marca.

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"Рада директорів і вся сім'я Альбасете хочуть висловити одностайну підтримку Роману Зозулі, чия поведінка в ці 20 місяців у клубі стала справжнім прикладом для всіх у роздягальні та в підтримці соціальних проектів, які просуває наша фундація з метою створення справедливішого та більш рівноправного суспільства за допомогою спорту".

Крім того, представники "Механічного сиру" запевнили, що нададуть Зозулі юридичні послуги, якщо він захоче законно захистити свою честь і гідність, гарантовані іспанською конституцією.

До такого кроку Альбасете підштовхнуло інтерв'ю депутата Конгресу та Європарламенту Пабло Іглесіаса, в якому він підтримав дії фанатів Райо Вальєкано щодо бойкоту Зозулі через його нібито нацистські погляди. У 2017 році через протести вболівальників "бджіл" із крайніми лівими поглядами український нападник не провів жодної хвилини в складі мадридського клубу, хоча тренерський штаб, коли оформляв оренду з Бетіса, покладав великі надії на нього.

"Чи розумно виступати в Німеччині гравцеві, який вітав нацистів чи мав татуювання зі свастикою? У ситуацією із Зозулею мова не йшла про якісь ідеологічні погляди, які б він мав повне право захищати, ми говорили про неонациста. Йшлося про расизм, який наносить велику шкоду футболу.

Саме тому я думаю, що вболівальники Райо показали приклад прихильності до демократії

Відзначимо, що партія Подемос виникла на хвилі євроскептичних настроїв в Іспанії у 2014 році. На виборах до нижньої палати іспанського парламенту за два роки в блоці з іншими партіями набрала понад 21 % голосів і стала третьою за популярністю політичною силою королівства. В основі ідеології Подемосу лежать демократичний соціалізм, пряма демократія, лівий популізм, фемінізм, антикапіталізм.

Цікаво, що на бік українця стали й іспанські медіа. Зокрема, видання Marca, ніби знущаючись над політиком, відзначило, що коли Іглесіас звинувачує Зозулю у підтримці расистських ідеологій, вочевидь, не знає, що "якимось дивом" найкращим другом українця у роздягальні Альбасете є Жеремі Бела – французький темношкірий футболіст. Крім того, спільноти Альбасете в соціальних мережах буквально горять від повідомлень фанатів на підтримку форварда. Сам Роман Зозуля рідко спілкується з іспанською пресою, а політичні теми старається оминати.

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