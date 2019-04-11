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Іспанський депутат обізвав Зозулю неонацистом – Альбасете красиво підтримав українця, а преса глузує з горе-політика

19:55 3178 Читать на русском
Іспанський депутат обізвав Зозулю неонацистом – Альбасете красиво підтримав українця, а преса глузує з горе-політика
Роман Зозуля / фото О. Васильєвої

Іспанський Альбасете став на захист українського нападника Романа Зозулі після критичних висловлювань на його адресу лідера місцевої лівопопулістської партії Подемос Пабло Іглесіаса.

Клуб українця виступив із офіційною заявою, в якій заявив про абсолютну підтримку Зозулі після скандального інтерв'ю політика. Іглесіас пригадав історію із бойкотом фанатами Райо Вальєкано переходу 29-річного форварда два роки тому та обізвав вихованця Динамо нацистом і расистом, повідомляє Marca.

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"Рада директорів і вся сім'я Альбасете хочуть висловити одностайну підтримку Роману Зозулі, чия поведінка в ці 20 місяців у клубі стала справжнім прикладом для всіх у роздягальні та в підтримці соціальних проектів, які просуває наша фундація з метою створення справедливішого та більш рівноправного суспільства за допомогою спорту".

Крім того, представники "Механічного сиру" запевнили, що нададуть Зозулі юридичні послуги, якщо він захоче законно захистити свою честь і гідність, гарантовані іспанською конституцією.

До такого кроку Альбасете підштовхнуло інтерв'ю депутата Конгресу та Європарламенту Пабло Іглесіаса, в якому він підтримав дії фанатів Райо Вальєкано щодо бойкоту Зозулі через його нібито нацистські погляди. У 2017 році через протести вболівальників "бджіл" із крайніми лівими поглядами український нападник не провів жодної хвилини в складі мадридського клубу, хоча тренерський штаб, коли оформляв оренду з Бетіса, покладав великі надії на нього.

"Чи розумно виступати в Німеччині гравцеві, який вітав нацистів чи мав татуювання зі свастикою? У ситуацією із Зозулею мова не йшла про якісь ідеологічні погляди, які б він мав повне право захищати, ми говорили про неонациста. Йшлося про расизм, який наносить велику шкоду футболу.

Саме тому я думаю, що вболівальники Райо показали приклад прихильності до демократії

Відзначимо, що партія Подемос виникла на хвилі євроскептичних настроїв в Іспанії у 2014 році. На виборах до нижньої палати іспанського парламенту за два роки в блоці з іншими партіями набрала понад 21 % голосів і стала третьою за популярністю політичною силою королівства. В основі ідеології Подемосу лежать демократичний соціалізм, пряма демократія, лівий популізм, фемінізм, антикапіталізм.

Цікаво, що на бік українця стали й іспанські медіа. Зокрема, видання Marca, ніби знущаючись над політиком, відзначило, що коли Іглесіас звинувачує Зозулю у підтримці расистських ідеологій, вочевидь, не знає, що "якимось дивом" найкращим другом українця у роздягальні Альбасете є Жеремі Бела – французький темношкірий футболіст. Крім того, спільноти Альбасете в соціальних мережах буквально горять від повідомлень фанатів на підтримку форварда. Сам Роман Зозуля рідко спілкується з іспанською пресою, а політичні теми старається оминати.

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