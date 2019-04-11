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Ліга Європи: Челсі мінімально обіграв Славію, Феліш хет-триком допоміг Бенфіці перемогти Айнтрахт

11 квітня 23:53 100 Читать на русском
Ліга Європи: Челсі мінімально обіграв Славію, Феліш хет-триком допоміг Бенфіці перемогти Айнтрахт
Славія –​​​​​​​ Челсі –​​​​​​​ 0:1 / ФК Челсі

Лондонський Челсі мінімально переміг Славію та зробив перший крок до півфіналу Ліги Європи, Бенфіка вдома у дуже результативному поєдинку виявилась сильнішою за Айнтрахт.

Ліга Європи. 1/4 фіналу, перші матчі

Славія – Челсі – 0:1

Гол: Алонсо, 86

Бенфіка – Айнтрахт – 4:2

Голи: Феліш, 21 (пен.), 43, 54, Діас, 50 – Йовіч, 30, Пасьєнсья, 72

Вилучення: Н'Діка (Айнтрахт), 20

Вільяреал – Валенсія – 1:3

Голи: Касорла, 36 (пен.) – Гедеш, 6, 90+3, Васс, 90+1

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Лондонський Челсі у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи на виїзді зустрівся зі Славією. Довгий час "сині" тиснули на ворота Ондрея Колара, а господарі відповідали контратаками. У підсумку, Маркос Алонсо під завісу зустрічі зумів замкнути подачу з флангу і принести перемогу своїй команді.

Бенфіка на Да Луж приймала Айнтрахт. Поєдинок виявився перфомансом юного таланта Жоау Феліша, який відзначився хет-триком, також свій черговий гол забив Лука Йовіч. Господарі змогли здобути перемогу у феєричному матчі з рахунком 4:2.

Валенсія в іспанському протистоянні влаштувала фінал Ліги чемпіонів-1998/99 Вільяреалу і забила переможні голи в компенсований час.

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