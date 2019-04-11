Гармаш отримав 4 матчі дискваліфікації через вилучення в матчі проти Шахтаря

Відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України.

КДК відсторонив хавбека Динамо Дениса Гармаша, який був вилучений з поля в матчі 1/4 фіналу Кубку України проти Шахтаря за агресивну поведінку після зупинки гри, на чотири матчі, повідомляє прес-служба ФФУ.

Гармаш про вилучення в матчі Лаціо – Динамо: Я не такий, як всі вважають

Дискваліфікація розповсюджується на матчі всіх внутрішніх змагань, у яких бере участь Динамо. Ні гравець, ні клуб не подавали ніяких документів, які могли б зменшити термін дискваліфікації.

Таким чином, Гармаш пропустить матчі проти Маріуполя, Шахтаря, Львова та Олександрії.

"Боже, пошли тренера, який зробить щось з Гармашем": реакція соцмереж на Шахтар – Динамо у Кубку України