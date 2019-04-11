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Гармаш отримав 4 матчі дискваліфікації через вилучення в матчі проти Шахтаря

14:16 997 Читать на русском
Гармаш отримав 4 матчі дискваліфікації через вилучення в матчі проти Шахтаря
Денис Гармаш / фото: ФК Шахтар

Відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України.

КДК відсторонив хавбека Динамо Дениса Гармаша, який був вилучений з поля в матчі 1/4 фіналу Кубку України проти Шахтаря за агресивну поведінку після зупинки гри, на чотири матчі, повідомляє прес-служба ФФУ.

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Дискваліфікація розповсюджується на матчі всіх внутрішніх змагань, у яких бере участь Динамо. Ні гравець, ні клуб не подавали ніяких документів, які могли б зменшити термін дискваліфікації.

Таким чином, Гармаш пропустить матчі проти Маріуполя, Шахтаря, Львова та Олександрії.

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Теги
КДК ФФУ Головне Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Динамо
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