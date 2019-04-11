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Тоттенхем оголосив деталі травми Кейна

22:12 273 Читать на русском
Тоттенхем оголосив деталі травми Кейна
Харрі Кейн / соцмережі

Тоттенхем опублікував деталі травми Харрі Кейна, якої він зазнав у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:0).

78’ Хин Мін Сон
 
78’ Хин Мін Сон

Тоттенхем на своєму офіційному сайті повідомив, що Харрі Кейн зазнав травми бокового м'яза лівої щиколотки. Термін відновлення стане відомий протягом тижня, коли будуть проведені додаткові аналізи.

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Раніше повідомлялось, що англієць може більше не зіграти в поточному сезоні і відновиться до матчів фіналу чотирьох у Лізі націй, який відбудеться у червні.

Деле Аллі зламав ліву руку, і наразі оцінюється можливість його появи в матчі проти Хаддерсфілда цієї суботи.

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Теги
Англія Деле Аллі Деле Аллі Тоттенхем - Манчестер Сіті Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем
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