Тоттенхем оголосив деталі травми Кейна

Тоттенхем опублікував деталі травми Харрі Кейна, якої він зазнав у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:0).

Тоттенхем на своєму офіційному сайті повідомив, що Харрі Кейн зазнав травми бокового м'яза лівої щиколотки. Термін відновлення стане відомий протягом тижня, коли будуть проведені додаткові аналізи.

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Раніше повідомлялось, що англієць може більше не зіграти в поточному сезоні і відновиться до матчів фіналу чотирьох у Лізі націй, який відбудеться у червні.

Деле Аллі зламав ліву руку, і наразі оцінюється можливість його появи в матчі проти Хаддерсфілда цієї суботи.

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