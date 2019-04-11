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Арсенал – Наполі – відео голів

11 квітня 22:58 181 Читать на русском
Арсенал – Наполі – відео голів
Арсенал / ФК Арсенал

Арсенал вдома переграє Наполі в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.

14’ Аарон Ремзі
25’ Каліду Кулібалі
 
14’ Аарон Ремзі
25’ Каліду Кулібалі

На 13-й хвилині Аарон Ремзі відкрив рахунок у матчі.

Відео гола Ремзі

На 25-й хвилині Каліду Кулібалі невдало заблокував удар Торрейри

Відео автогола Кулібалі

Теги
Ліга Європи Арсенал Арсенал Відеоновини Арсенал - Наполі Наполі Наполі
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