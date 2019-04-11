Гармаш прокоментував чотириматчеву дискваліфікацію

Хавбек Динамо Денис Гармаш вважає, що арбітри бояться вилучати гравців Шахтаря

"На мій погляд, це дуже жорстоке покарання, вважаю, чотири матчі дискваліфікації для мене – дуже багато. Так, я розумію, що був не правий в тому епізоді, що підвів партнерів по команді, тренерів і вболівальників. Дуже шкодую про це. А найприкріше – що ми програли матч по пенальті! Але в той момент мій удар не був настільки сильним, щоб завдати травму Мораєсу.

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Згадайте, коли гравець Шахтаря Ісмаїлі вдарив рукою в обличчя нашого футболіста, його усунули лише на два матчі – це в два рази менше! А, наприклад, Тайсон майже в кожній грі відмахується від суперників ліктями або дає гравцям стусани ногами, як було в матчі з Олімпіком. А судді не показують йому червоні картки, схоже, вони просто бояться вилучати гравців Шахтаря!

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Я не намагаюся виправдатися або наговорювати на когось, але ті люди, які розбираються у футболі, прекрасно розуміють, що діється у нас в ФФУ. Але я вірю, що так буде не завжди", – цитує Гармаша офіційний сайт Динамо.