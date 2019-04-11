У Мессі тріщина в носовій перетинці – він ризикує пропустити наступний матч Барселони в Ла Лізі

Нападник Барселони Ліонель Мессі отримав пошкодження в виїзному чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів з Манчестер Юнайтед.

Лікарі виключили у Мессі перелом носа, повідомляє AS. Але оскільки у Ліонеля при цьому сильно розпух ніс і виникли проблеми з диханням, все вказує на те, що у аргентинця тріщина в носовій перетинці.

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За прогнозами, Мессі точно зіграє проти МЮ в повторному чвертьфінальному матчі на Камп Ноу 16 квітня, проте футболіст, ймовірно, пропустить матч 32-го туру Ла Ліги з Уескою, який відбудеться 13 квітня.

Нагадаємо, на 30-й хвилині вчорашнього матчу захисник манкуніанців Кріс Смоллінг агресивно вийшов на м'яч з-за спини аргентинця, збив Мессі з ніг і влучив йому в обличчя ліктем.

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