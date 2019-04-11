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Гладкий забив черговий гол за Адана Демірспор і допоміг команді перемогти

21:50 474 Читать на русском
Гладкий забив черговий гол за Адана Демірспор і допоміг команді перемогти
Олександр Гладкий / Адана Демірспор

У 27 турі турецької Першої ліги Адана Демірспор приймав Умранієспор.

У стартовому складі господарів на поле вийшов колишній нападник Шахтаря та Динамо Олександр Гладкий. Українець відзначився голом на 73-й хвилині матчу та зробив рахунок 2:1. Сам поєдинок завершився перемогою Адана Демірспора з рахунком 3:1.

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Відзначимо, що це вже 4 гол Гладкого після переходу в турецький клуб. Після цієї перемоги команда українця піднялась на 6 місце у турнірній таблиці Першої турецької ліги, яке дозволяє зіграти у перехідних матчах за вихід у Суперлігу.

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Теги
Олександр Гладкий Олександр Гладкий Туреччина Відеоновини Адана Демірспор Адана Демірспор Українці за кордоном
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