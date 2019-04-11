Власник ФК Львів придбав клуб зі Словаччини, – ЗМІ

Власник ФК Львів Богдан Копитко придбав для львівської команди фарм-клуб.

Український бізнесмен Богдан Копитко, який є власником ФК Львів, придбав словацький клуб Локомотив Кошіце, який виступає у другому за силою дивізіоні, повідомляє Betnews365.com.

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Зазначається, що у європейський клуб будуть відправлятись футболісти, які не мають ігрової практики у львівській команді, а у зворотньому напрямку прямуватимуть гравці, які гарно себе проявили.

Нагадаємо, що у Локомотив Кошіце з ФК Львів вже перейшли бразилець Енріке Араужо та перспективний українець Вадим Янчак.

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У січні власником Локомотива став словацький бізнесмен українського походження Юрій Довганич. Кадрова політика нового керівництва "залізничників" була схожою із трансферною політикою ФК Львів. Зокрема, команду поповнило чимало бразильців. Наразі Локомотив іде в зоні вильоту другого за силою дивізіону Словаччини.