Секретар КДК ФФУ: Кілька гравців та функціонерів Сум отримають дискваліфікації від 1 року до довічної

Секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко прокоментував позбавлення ФК Суми професіонального статусу.

"Щодо клубу Суми сьогодні ми прийняли рішення. Клуб рішенням КДК виключений зі складу учасників змагань. Поточних і майбутніх. Клуб позбавлений професіонального статусу.

Суми офіційно позбавлені професіонального статусу

Сьогодні рішення прийнято, воно буде оперативно підготовлено і відправлено в клуб і ПФЛ. Клуб буде мати право на подачу апеляції, так що рішення не вступає в силу відразу.

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Також були прийняті рішення щодо кількох гравців і функціонерів клубу. На жаль, я зараз не маю права коментувати, хто і які санкції отримав. Але вони серйозні, зокрема дискваліфікації від 1 року до довічної заборони займатися футболом", – сказав Грищенко в ефірі телеканалу "Футбол 1".