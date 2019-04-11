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Секретар КДК ФФУ: Кілька гравців та функціонерів Сум отримають дискваліфікації від 1 року до довічної

18:12 481 Читать на русском
Секретар КДК ФФУ: Кілька гравців та функціонерів Сум отримають дискваліфікації від 1 року до довічної
ФК Суми

Секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко прокоментував позбавлення ФК Суми професіонального статусу.

"Щодо клубу Суми сьогодні ми прийняли рішення. Клуб рішенням КДК виключений зі складу учасників змагань. Поточних і майбутніх. Клуб позбавлений професіонального статусу.

Суми офіційно позбавлені професіонального статусу

Сьогодні рішення прийнято, воно буде оперативно підготовлено і відправлено в клуб і ПФЛ. Клуб буде мати право на подачу апеляції, так що рішення не вступає в силу відразу.

Суми підробили медогляд, через що не були допущені до матчу з Агробізнесом

Також були прийняті рішення щодо кількох гравців і функціонерів клубу. На жаль, я зараз не маю права коментувати, хто і які санкції отримав. Але вони серйозні, зокрема дискваліфікації від 1 року до довічної заборони займатися футболом", – сказав Грищенко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Теги
Суми Суми Перша ліга ФФУ КДК ФФУ Ігор Грищенко
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