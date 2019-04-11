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Пеллегріні розповів, коли Ярмоленко розпочне тренуватись з командою

21:24 1925 Читать на русском
Пеллегріні розповів, коли Ярмоленко розпочне тренуватись з командою
Андрій Ярмоленко

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні сподівається, що Андрій Ярмоленко через кілька тижнів зможе тренуватись з командою.

"Андрій Ярмоленко і Карлос Санчес продовжують відновлення. Вони обидва почувають себе добре, сподіваюся, через кілька тижнів гравці зможуть працювати з командою", – цитує Пеллегріні офіційний сайт Вест Хема.

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Зауважимо, що українець не грає за Вест Хем з жовтня минулого року, тоді у поєдинку з Тоттенхемом Андрій отримав важку травму, яку заліковує досі.

У поточному сезоні в активі Ярмоленка 10 матчів за лондонський клуб в усіх турнірах, де вінгер збірної України забив 2 голи та віддав результативну передачу.

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Теги
Англія Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні
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