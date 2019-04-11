У ФФУ пояснили, чому Гармаш отримав 4 матчі дискваліфікації

Секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко прокоментував рішення організації щодо Дениса Гармаша.
"Були проаналізовані відео і рапорт арбітра. Порушення, яке допустив Гаршаш, це "агресивна поведінка після зупинки гри", за що передбачено покарання у вигляді 4-х матчів дискваліфікації.
Гармаш прокоментував чотириматчеву дискваліфікацію
Оскільки від Динамо ніяких пояснень не було, а також були відсутні пом'якшувальні обставини і враховуючи минулу історію гравця, ми задіяли норму в 4 матчі дискваліфікації", – сказав Грищенко у ефірі телеканалу "Футбол 1".
Гармаш отримав 4 матчі дискваліфікації через вилучення в матчі проти Шахтаря
Нагадаємо, хавбек Динамо Денис Гармаш отримав дискваліфікацію терміном на 4 матчі УПЛ за порушення у поєдинку Кубка України проти Шахтаря.