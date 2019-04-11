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У ФФУ пояснили, чому Гармаш отримав 4 матчі дискваліфікації

20:06 784 Читать на русском
У ФФУ пояснили, чому Гармаш отримав 4 матчі дискваліфікації
Денис Гармаш / Футбол 24

Секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко прокоментував рішення організації щодо Дениса Гармаша.

57’ Жуніор Мораєс
69’ Жуніор Мораєс
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуніор Мораєс
61’ Денис Гармаш
69’ Жуніор Мораєс

"Були проаналізовані відео і рапорт арбітра. Порушення, яке допустив Гаршаш, це "агресивна поведінка після зупинки гри", за що передбачено покарання у вигляді 4-х матчів дискваліфікації.

Гармаш прокоментував чотириматчеву дискваліфікацію

Оскільки від Динамо ніяких пояснень не було, а також були відсутні пом'якшувальні обставини і враховуючи минулу історію гравця, ми задіяли норму в 4 матчі дискваліфікації", – сказав Грищенко у ефірі телеканалу "Футбол 1".

Гармаш отримав 4 матчі дискваліфікації через вилучення в матчі проти Шахтаря

Нагадаємо, хавбек Динамо Денис Гармаш отримав дискваліфікацію терміном на 4 матчі УПЛ за порушення у поєдинку Кубка України проти Шахтаря.

Теги
Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Динамо ФФУ КДК ФФУ Ігор Грищенко Шахтар - Динамо
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