toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЛІГА ЄВРОПИ АРСЕНАЛ - НАПОЛІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

"Готові надати допомогу Зозулі в захисті його прав", – Асоціація іспанських футболістів

11 квітня 23:40 343 Читать на русском
"Готові надати допомогу Зозулі в захисті його прав", – Асоціація іспанських футболістів
Роман Зозуля / соцмережі

Асоціація іспанських футболістів висловила готовність надати нападнику Альбасете Роману Зозулі допомогу в захисті прав після звинувачень у нацистських поглядах.

"Асоціація іспанських футболістів хоче зробити заяву, після слів лідера «Podemos (ліва політична партія в Іспанії, – прим. Футбол 24) Пабло Іглесіаса в інтерв'ю Marca. AFE хоче висловити повну підтримку гравцю Альбасете Роману Зозулі.

Іспанський депутат обізвав Зозулю неонацистом – Альбасете красиво підтримав українця, а преса глузує з горе-політика

Ми хочемо засудити деякі прояви, які ми вважаємо неприйнятними в рамках нашого законодавства.

Наша асоціація знаходиться в повному розпорядженні Романа Зозулі. Ми готові допомогти йому всім, чим потрібно, для захисту своїх прав. Ви можете спокійно займатися футболом, не переживаючи про інше", – йдеться в заяві на офіційному сайті AFE.

Теги
Альбасете Альбасете Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
44
хв
Оболонь-Бровар
19:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук