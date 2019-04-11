"Готові надати допомогу Зозулі в захисті його прав", – Асоціація іспанських футболістів

Асоціація іспанських футболістів висловила готовність надати нападнику Альбасете Роману Зозулі допомогу в захисті прав після звинувачень у нацистських поглядах.

"Асоціація іспанських футболістів хоче зробити заяву, після слів лідера «Podemos (ліва політична партія в Іспанії, – прим. Футбол 24) Пабло Іглесіаса в інтерв'ю Marca. AFE хоче висловити повну підтримку гравцю Альбасете Роману Зозулі.

Іспанський депутат обізвав Зозулю неонацистом – Альбасете красиво підтримав українця, а преса глузує з горе-політика

Ми хочемо засудити деякі прояви, які ми вважаємо неприйнятними в рамках нашого законодавства.

Наша асоціація знаходиться в повному розпорядженні Романа Зозулі. Ми готові допомогти йому всім, чим потрібно, для захисту своїх прав. Ви можете спокійно займатися футболом, не переживаючи про інше", – йдеться в заяві на офіційному сайті AFE.