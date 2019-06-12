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УКРАЇНА U-20 - ІТАЛІЯ U-20 УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПАУЛУ ФОНСЕКА ЄВРО-2020

Головні новини футболу 11 червня: Україна – у фіналі ЧС-2019 U-20, Фонсека покинув Шахтар та очолив Рому

07:00 241 Читать на русском
Головні новини футболу 11 червня: Україна – у фіналі ЧС-2019 U-20, Фонсека покинув Шахтар та очолив Рому
Україна U-20 вийшла у фінал ЧС-2019

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 червня.

Збірна України U-20 вийшла у фінал ЧС-2019

Україна зіграє у фіналі чемпіонату світу-2019 серед команд U-20. Підопічні Олександра Петракова здолали збірну Італії завдяки голу, автором якого став Сергій Булеца. Саме хавбек Динамо, для якого цей гол став 3-м на турнірі, був визнаний найкращим гравцем поєдинку.

Матч, до слова, вийшов драматичним. Українці догравали гру в меншості після вилучення Дениса Попова, який не зможе зіграти у фіналі. На останніх секундах гри Італія зрівняла рахунок, але арбітр матчу скасував взяття воріт після перегляду відеоповтору – дивіться відеоогляд зустрічі.

У фінальному поєдинку, який пройде 15 червня, суперником України стане команда Південної Кореї, яка в іншому півфіналі обіграла Еквадор.

Україна

Паулу Фонсека офіційно очолив Рому. Португалець підписав з римським клубом контракт за схемою "2+1". 46-річний уродженець Мозамбіку здобув з Шахтарем 7 трофеїв, починаючи з 2016 року. Після оголошення про відхід з Шахтаря Фонсека емоційно попрощався з донецьким клубом.

Збірна України покинула Львів – гравці національної команди пішли у відпустку після того, як здобули у місті Лева дві перемоги у відборі на Євро-2020.

Роман Зозуля може повернутись у Динамо – київський клуб зацікавлений у поверненні свого екс-нападника. Втім, доля Романа залежить від виходу Альбасете в Прімеру.

Зоря гратиме матчі кваліфікації Ліги Європи у Запоріжжі.

Євро-2020

Люксембурзькі ЗМІ задоволені грою своєї команди проти збірної України у поєдинку на Арені Львів. На їхню думка, команда Люка Хольца виглядала достойно на фоні лідера групи B.

В найцікавіших матчах кваліфікації на чемпіонат Європи Німеччина розтрощила Естонію, а Бельгія впевнено перемогла Шотландію. Італія у вольовому стилі розібралась із Боснією, а чемпіон світу Франція не відчула супротиву Андорри.

blog_ava
Україна U-20 – Італія U-20: післяматчева прес-конференція Олександра Петракова
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