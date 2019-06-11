"Україна, гігант європейського футболу, боїться князівства". Люксембурзькі ЗМІ – про нерви Шевченка та помилку судді

Україна мінімально здолала Люксембург (1:0) у четвертому матчі відбору до Євро-2020. Тамтешня преса задоволена, що футбольний карлик створив проблеми володарю "Золотого м'яча" на очах переповненої Арени Львів.

Luxemburger Wort: Люксембург заслуговував на краще

"Отримавши швидкий гол у власні ворота, Люксембург дуже добре відреагував. Після хорошого поєдинку команда їде зі Львова з мінімальною поразкою, але високо піднятою головою.

Добре відомо, як гаряча публіка Арени Львів жене своїх улюбленців зі стартовим свистком в атаку. Україна здобула те, чого хотіла: швидкий гол.

Суперечливий момент трапився на 38-й хвилині, коли Крістофер Мартінс головою вразив ворота господарів. Пятов вже був не при справах, але арбітр Краловіц скасував гол через офсайд... дуже неоднозначний офсайд", – пише одна з найстаріших газет Європи.

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Журналіст Жан-Франсуа Колін незарахований гол назвав головним епізодом матчу: "Питання в сантиметрах, навіть міліметрах. Історію не змінити, але як би все склалося, якщо б хлопці Люка Хольца відігралися та пішли на перерву за рівного рахунку?"

Автор відзначає прекрасну готовність Арени Львів, а сам поєдинок оцінює в 12 балів з 20. Це менше, ніж за домашній матч з Україною (15), але все одно пристойно.

"Люксембург перейшов у режим мухи цеце, дозволяючи своєму опоненту задрімати. Поступово підопічних Андрія Шевченка поглинала нервова атмосфера – це було прекрасно. Під завісу зустрічі Люксембург відчайдушно намагався атакувати.

Україна, гігант європейського футболу, закривається у своїх володіннях і боїться великого князівства. Це про щось говорить! Люксембург все ж не зрівняв рахунок, але "червоні леви" завершували поєдинок на рівних з Україною", – гордо інформує Luxemburger Wort.

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"Перед своєю вогненною публікою команда української легенди Андрія Шевченка хотіла набрати чергові очки. Люксембург вже за 6 хвилин отримав порцію холодного душу. Маліновський на Яремчука – і рахунок відкрито. Без жодних коливань господарі на старті зустрічі створювали момент за моментом.

З часом гостям вдалося заспокоїти гру та отримати більше контролю над ситуацією. Протягом 30-х хвилин люксембуржці на певний період навіть заволоділи ініціативою. Результативний удар головою Крістофера Мартінса арбітр не зарахував через ймовірне положення поза грою. Сумнівне та навіть помилкове рішення. Ще більше засмучує той факт, що в першому матчі придуманий штрафний призвів до другого гола українців.

Господарі пережили метушливу кінцівку поєдинку, зберігши ворота "сухими", та здобули третю перемогу в кампанії", – з негативом пригадує журналістка Крістель Дідеріх.

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Tageblatt продовжує плекати надії на позитивний підсумок кейсу Мораєса: "Втім, всі ми знаємо, що ситуація може кардинально змінитися – Україна може втратити зароблені в матчах з Люксембургом і Португалією очки. Обидві асоціації оскаржили рішення УЄФА – 18-го червня відбудуться слухання у Ньйоні".

До слова, перед матчем видання дивувалося раптовій "травмі" Мораєса. У тамтешніх журналістів є всі підстави думати, що УАФ перестрахувалася. Це вони ще, ймовірно, не знають, як Жуніор тренувався зі зламаними ребрами, а потім у карколомних позах робив селфі.

L'Essentiel: Люксембург ледь-ледь поступився в Україні

"Україна набрала всі 6 очок проти Люксембургу, але вона не матиме таких хороших згадок про поєдинки, як "червоні леви". У першому матчі трапилося майже диво, а в понеділок ввечері колектив володаря "Золотого м'яча"-2004 також мав труднощі. Через три дні після важливої перемоги над Сербією Арена Львів знову видала аншлаг, щоб подивитися за новим фестивалем голів.

Україна – Люксембург – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Пропустивши швидкий м'яч, люксембуржці пригадали, що три місяці тому вони змогли створити цьому супернику серйозні проблеми. На 38-й хвилині Кікі Мартінс забив головою, і весь стадіон вперше завмер... але рефері зафіксував офсайд. Андрій Шевченко почав дуже нервувати біля лави запасних, а його візаві заводив команду.

Налякана матчем на Жозі Бартель Україна вирішила не ризикувати та зберегти свою перевагу. Полегшення гравців і місцевих вболівальників після фінального свистка говорить про черговий класний перфоманс "червоних левів", – пише франкомовне видання L'Essentiel.

Le Quotidien: Навіть сильніші, ніж у березні

Популярна щоденна газета виділила весь розворот під матч. "Панове, майбутнє у ваших руках!" – такими словами журналісти звертаються до люксембурзьких футболістів. "Вони створили майже стільки гольових моментів, як і господарі", – додає Le Quotidien.

В оцінках фахівці виділяють капітана Лорана Янса (8), називаючи його монструозним. Загалом бали та характеристики позитивні – преса задоволена грою команди у Львові: "Вони заслужили на більше". Головне враження журналіста від поїздки в Україну – велика кількість комарів, від яких довелося купувати аерозолі.

Ну а найбільший акцент в матеріалі стоїть на такому твердженні: "Можливо, якби був VAR... гол Крістофера Мартінса зарахували б?"

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