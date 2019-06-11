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Зоря визначилась, де проведе домашні матчі кваліфікації Ліги Європи

15:44 491 Читать на русском
Зоря визначилась, де проведе домашні матчі кваліфікації Ліги Європи
Гравці ФК Зоря / фото: ФК Зоря

Луганська Зоря стартує в наступному розіграші Ліги Європи з другого раунду.

Зоря підтвердила, що проведе домашні матчі кваліфікації Ліги Європи на стадіоні Славутич-Арена у Запоріжжі, інформує офіційний сайт луганців.

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Нагадаємо, жеребкування 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи відбудеться 19 червня. Матчі пройдуть 25 липня і 1 серпня.

Зазначається, у випадку виходу Зорі до групового етапу, питання місця проведення домашніх матчів буде вирішуватися окремо в ході візиту делегації УЄФА.

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Славутич-Арена Зоря Зоря Ліга Європи
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