ЧС-2019 U-20: Україна у фіналі зіграє проти Південної Кореї

Збірна Південної Кореї стане суперником України у фіналі ЧС-2019 U-20. Еквадор та Італія зустрінуться в матчі за 3 місце.

Чемпіонат світу-2019 U-20. 1/2 фіналу

Еквадор – Південна Корея – 0:1

Гол: Чой Джун, 39

Збірна Південної Кореї стала другим фіналістом ЧС-2019 U-20 та зіграє у вирішальному матчі з Україною. Південнокорейці з мінімальним рахунком обіграли Еквадор.

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Єдиний гол був забитий у першому таймі. Після швидкого розіграшу штрафного Чой Джун ударом в дальній кут вразив ворота південноамериканців. Цей м'яч дозволив азіатській команді стати другим фіналістом Мундіалю.

Фінал ЧС-2019 U-20 Україна – Південна Корея пройде у Лодзі 15 червня. Початок – о 19:00. В матчі за 3 місце зіграють Італія та Еквадор, цей поєдинок пройде 14 червня Початок – о 21:30.

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