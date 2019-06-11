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ЧС-2019 U-20: Україна у фіналі зіграє проти Південної Кореї

11 червня 23:21 2605 Читать на русском
ЧС-2019 U-20: Україна у фіналі зіграє проти Південної Кореї
Південна Корея – другий фіналіст ЧС-2019 U-20 / FIFA

Збірна Південної Кореї стане суперником України у фіналі ЧС-2019 U-20. Еквадор та Італія зустрінуться в матчі за 3 місце.

Чемпіонат світу-2019 U-20. 1/2 фіналу

Еквадор – Південна Корея – 0:1

Гол: Чой Джун, 39

Збірна Південної Кореї стала другим фіналістом ЧС-2019 U-20 та зіграє у вирішальному матчі з Україною. Південнокорейці з мінімальним рахунком обіграли Еквадор.

Україна U-20 – Італія U-20 – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Єдиний гол був забитий у першому таймі. Після швидкого розіграшу штрафного Чой Джун ударом в дальній кут вразив ворота південноамериканців. Цей м'яч дозволив азіатській команді стати другим фіналістом Мундіалю.

Фінал ЧС-2019 U-20 Україна – Південна Корея пройде у Лодзі 15 червня. Початок – о 19:00. В матчі за 3 місце зіграють Італія та Еквадор, цей поєдинок пройде 14 червня Початок – о 21:30.

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