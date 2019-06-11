Відбір до Євро-2020: Словаччина та Франція здобули розгромні перемоги, Вірменія несподівано переграла Грецію

Завершилися ще кілька поєдинків 4-го туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2020.
Євро-2020, кваліфікація, 4-й тур
Група Е
Азербайджан – Словаччина – 1:5
Голи: Шейдаєв, 29 – Лоботка, 8, Куцка, 27, Гамшік, 30, 57, Ганцко, 85
Угорщина – Уельс – 1:0
Гол: Паткай, 81
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Група H
Албанія – Молдова – 2:0
Голи: Чікалеші, 65, Рамадані, 90+3
Андорра – Франція – 0:4
Голи: Мбаппе, 11, Бен Єддер, 30, Товен, 45+1, Зума, 60
Ісландія – Туреччина – 2:1
Голи: Р. Сігурдсон, 21, 32 – Токоз, 40
Група J
Греція – Вірменія – 2:3
Голи: Зека, 54, Фортуніс, 87 – Карапетян, 8, Газарян, 33, Барсегян, 74
Ліхтенштейн – Фінляндія – 0:2
Голи: Пуккі, 37, Каллман, 57
У Баку словаки зробили серйозну заявку на перемогу вже перші півгодини матчу. Підопічні Павела Гапала забили тричі, а господарі зуміли відповісти лише раз. На старті другого тайму Марек Гамшік оформив дубль красивим ударом із лінії штрафного, а під завісу поєдинку Ганцко вискочив віч-на-віч і довершив розгром збірної Азербайджану.
А в центральному матчі групи Е угорці мінімально здолали команду Уельсу вдома. Єдиний м'яч на 81-й хвилині провів Мате Паткай, який другим темпом завершив класну атаку господарів. Ця перемога дозволила збірній Угорщини повернути лідерство, випередивши словаків і хорватів.
У групі H збірна Франції прогнозовано завдала розгромної поразки команді Андорри. Чинні чемпіони світу забили 3 голи до перерви зусиллями Мбаппе, Бен Єддера та Товена. А на 60-й хвилині Курт Зума головою замкнув навіс із кутового та встановив остаточний результат поєдинку.
Усі м'ячі в першому таймі побачили глядачі зустрічі збірних Ісландії і Туреччини. Рагнар Сігурдсон оформив дубль, вдало скориставшись стандартами. На 40-й хвилині за допомогою кутового турки скоротили відрив у рахунку – навіс із правого кута поля головою замкнув Токоз. У другому таймі більше моментів мали гості, та бодай зрівняти рахунок не змогли.
Лише в другому таймі власну перевагу в забиті м'ячі зуміла втілити збірна Албанії. На 65-й хвилині Чікалеші завершив масовану атаку балканців, а вже в доданий арбітром час красивий індивідуальний гол забив Рамадані, коли з лінії штрафного молдован завдав удару в нижній кут.
Сенсація трапилася в Афінах, де вірмени забили двічі в першому таймі зусиллями Карапетяна та Газаряна. Греки спробували повернутися у гру: на 54-й хвилині Зека потужно та влучно пробив після пасу Фортуніса. Та через 20 хвилин елліни проґавили контратаку й дозволили забити Барсегяну. Гол Фортуніса під завісу зустрічі лише підсолодив гіркоту поразки.
Натомість збірна Фінляндії здобула спокійну перемогу над командою Ліхтенштейну. Суомі відзначилися в кожному з таймів: у першому забив Пуккі, а в другому – Валлман. Тепер фіни вийшли на друге місце в групі й всерйоз претендують на підсумковий успіх у кваліфікації.
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