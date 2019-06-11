toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПАУЛУ ФОНСЕКА УКРАЇНА U-20 - ІТАЛІЯ U-20 ЄВРО-2020

Збірна України попрощалась із фартовим Львовом після успішного "дублю" – відео дня

14:26 1064 Читать на русском
Збірна України попрощалась із фартовим Львовом після успішного "дублю" – відео дня
Гравці збірної України / УАФ

Гравці збірної України вийшли у відпустку після кваліфікаційних матчів Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

Гравці збірної України попрощалась в аеропорту Львова та відправились у відпустку, передає Footboom.

"Коноплянка і Циганков розчарували". Чому Україна мучилася з Люксембургом, а Львову не варто віддавати усі матчі збірної

На відео гравці з посмішками на обличчях прощаються одне з одним та з працівниками і тренерським штабом команди.

Нагадаємо, Україна провела два кваліфікаційні матчі Євро-2020 у Львові. В першому "жовто-сині" розтрощили Сербію (5:0), а в наступному мінімально перемогли Люксембург (1:0).

Україна – Люксембург: без недооцінки, але з подарунком арбітра, топ-матч Коно, комфортне лідерство після важкої гри

blog_ava
Україна – Люксембург – 1:0 – відео гола та огляд матчу
00:46
10704
Теги
Україна - Люксембург Збірна України Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
43
хв
Україна U-20
18:30
Італія U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук