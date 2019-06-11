Збірна України попрощалась із фартовим Львовом після успішного "дублю" – відео дня

Гравці збірної України вийшли у відпустку після кваліфікаційних матчів Євро-2020.

Гравці збірної України попрощалась в аеропорту Львова та відправились у відпустку, передає Footboom.

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На відео гравці з посмішками на обличчях прощаються одне з одним та з працівниками і тренерським штабом команди.

Нагадаємо, Україна провела два кваліфікаційні матчі Євро-2020 у Львові. В першому "жовто-сині" розтрощили Сербію (5:0), а в наступному мінімально перемогли Люксембург (1:0).

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