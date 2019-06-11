Відбір до Євро-2020: Італія на останніх хвилинах здобула вольову перемогу над Боснією

У дуже важкому матчі в Турині збірна Італії завдяки голу та асисту Лоренцо Інсіньє переграла збірну Боснії і Герцеговини, закріпивши лідерство у групі J.

Італія розпочала дуже активно, вже на 3-й хвилині створивши перший гольовий момент – це Квальярелла вистрілив з-за меж штрафного поруч із лівою стійкою. Після цього відбулося кілька небезпечних прострілів, однак хвилини до 15-ї стало зрозуміло, що господарі більше нічого й не можуть запропонувати супернику. Боснійці ж під акомпанімент зарядів власних фанатів (у Турині їх було дуже багато і вони були гучнішими) закрили центр поля та почали проводити контратаки.

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На 15-й хвилині перший дзвіночок організував Бешіч, який прорвався до карного майданчика й віддав загострюючу передачу на Вішчу, але той чомусь не зміг обробити м'яч. На 18-й аналогічну контру розігнав Джеко – цього разу Вішча вистрілив повз ближній кут. На 20-й Едін ледь не замкнув подачу на лінію воротарського (Манчіні не дав пробити), а на 25-й неточного удару з дистанції завдав Бешіч – Італія на це відповідала неоковирними навісами та прострілами.

Зрештою, на 32-й хвилині боснійці провели красиву гольову комбінацію: Тодоровіч прорвався правим флангом, віддав пас на лінію штрафного Бешічу, а той п'яткою в дотик переправив сферу на правий край Вішчі. Едін прострілив на свого тезку Джеко, а той замкнув – 0:1!

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Італійці прийшли до тями ближче до 40-х хвилин. На 41-й стався другий небезпечний постріл господарів у першому таймі – це Квальярелла з лінії напівкола перед штрафним з місця пробив під ліву стійку, однак м'яч розминувся з кутом воріт на кілька сантиметрів. На 42-й же в атаку пішов К'єлліні, який перед карним майданчиком скинув сферу під удар Бернардескі; Федеріко пробив, але м'яч пішов по центру точно в руки Шехічу. В цілому ж, боснійці оборонялися впевнено, надійно тримаючи центр поля.

На старті другого тайму аппенінці почали агресивну навалу, що швидко завершилось взяттям воріт Шехіча – і яким! На 49-й хвилині "Скуадра Адзурра" заробила кутовий, Бернардескі виконав подачу на лінію штрафного, а Інсіньє спіймав м'яч на ногу й у дотик вистрілив під ліву стійку – 1:1!

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Підопічні Роберта Просінечкі у відповідь видали серію моментів: на 55-й лише вчасний вихід Сірігу врятував від виходу Джеко віч-на-віч, на 53-й фантастичний постріл Чівіча з лівого флангу Сальваторе парирував, а на 55-й Саріч метрів з 20-ти вистрілив поруч з правим нижнім кутом. Крім того, на 58-й Вішча ударом під поперечину з правого краю штрафного міг вивести Боснію вперед, але знову блискуче зіграв голкіпер.

Поступово Італія вирівняла гру, почавши відповідати власними моментами. Якщо на 65-й хвилині простріл з лівого флангу замкнули невдало (К'єза запустив м'яч парарлельно воротам), то на 70-й мініатюрний Інсіньє завершив навіс на дальню стійку ударом головою з кількох метрів – і знов неточно. На 73-й К'єлліні виграв верхову боротьбу при подачі з кутового та потужно пробив по центру, однак тут врятував Шехіч – а Джорджо ще й голову Джеко розбив при цьому.

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На 76-й К'єза отримав шанс відзначитись ударом з лівого краю, але у Федеріко в цьому матчі взагалі нічого не йшло. Поступово Боснія вирівняла хід зустрічі, хоча ініціатива залишилась за Італією.

Здавалося, що гостям вдасться втримати важливу нічию, однак підопічні Роберто Манчіні дуже не хотіли втрачати очки. В ендшпілі зустрічі перевага "Скуадри Адзурри" ставала все більш очевидною: Боснію почали розривати по флангах, а Жоржинью на 84-й хвилині потужно пробив з дистанції – Шехіч парирував. Джеко і компанія відверто втомилися, що на 86-й хвилині вилилось у гол збірної Італії: Інсіньє пройшов лівим флангом та віддав пас у штрафний на Верратті, а той скористався свободою та спокійно покотив м'яч у дальній нижній кут – 2:1! Це дуже сильно підкосило команду Просінечкі, тому втримати перемогу для господарів не склало жодних проблем.

Таким чином, збірна Італії очолила групу J, набравши 12 очок у чотирьох турах. Боснія, маючи у активі 4 залікових бали, залишилась на п'ятій сходинці, хоча до другого місця залишається всього два пункти.

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