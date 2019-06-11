Євро-2020, кваліфікація: Німеччина забила 8 голів Естонії, Росія мінімально здолала Кіпр

Відбулись поєдинки 4-го туру кваліфікації до Євро-2020 у групах I та C.

Кваліфікація до Євро-2020, 4 тур, група С

Німеччина – Естонія – 8:0

Голи: Ройс, 10, 37, Гнабрі, 17, 62, Горецка, 20, Гюндоган, 26 (пен), Вернер, 79, Сане, 88

Білорусь – Північна Ірландія – 0:1

Гол: Макнейр, 86

Група І

Казахстан – Сан-Маріно – 4:0

Голи: Куат, 45+1, Федін, 62, Суюмбаєв, 65, Ісламхан, 79

Росія – Кіпр – 1:0

Гол: Іонов, 38

Відбір до Євро-2020: Італія на останніх хвилинах здобула вольову перемогу над Боснією

У поєдинку групи С Німеччина здобула розгромну перемогу над Естонією з рахунком 8:0, зауважимо, що 5 голів було забито ще до перерви. У іншому матчі Білорусь на останніх хвилинах поступилась Північній Ірландії.

Відтак, Північна Ірландія з 12 очками продовжує лідирувати у групі С, Німеччина – друга та має в активі 9 пунктів і матч в запасі, Білорусь та Естонія – 4 та 5 команда відповідно.

У іншій групі Казахстан без проблем розібрався з Сан-Маріно, поєдинок закінчився з рахунком 4:0. У другому матчі збірна Росії з мінімальним рахунком переграла Кіпр – 1:0.

Після цього матчу Росія залишилась на 2 позиції у групі І з 9 очками, Казахстан з 6-ма пунктами йде на третій позиції, Кіпр – передостанній з 3-а балами, а Сан-Маріно замикає таблицю без залікових пунктів.