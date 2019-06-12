Главные новости футбола 11 июня: Украина – в финале ЧМ-2019 U-20, Фонсека покинул Шахтер и возглавил Рому

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 июня.
Сборная Украины U-20 вышла в финал ЧМ-2019
Украина сыграет в финале чемпионата мира-2019 среди команд U-20. Подопечные Александра Петракова одолели сборную Италии благодаря голу, автором которого стал Сергей Булеца. Именно хавбек Динамо, для которого этот гол стал 3-м в турнире, был признан лучшим игроком поединка.
Матч, кстати, получился драматичным. Украинцы доигрывали игру в меньшинстве после удаления Дениса Попова, который не сможет сыграть в финале. На последних секундах игры Италия сравняла счет, но арбитр матча отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора – смотрите видеообзор встречи.
В финальном поединке, который пройдет 15 июня, соперником Украины станет команда Южной Кореи, в другом полуфинале обыгравшая Эквадор.
Украина
Паулу Фонсека официально возглавил Рому. Португалец подписал с римским клубом контракт по схеме "2+1". 46-летний уроженец Мозамбика завоевал с Шахтером 7 трофеев, начиная с 2016 года. После объявления об уходе из Шахтера Фонсека эмоционально попрощался с донецким клубом.
Сборная Украины покинула Львов – игроки национальной команды ушли в отпуск после того, как получили в городе Льва две победы в отборе на Евро-2020.
Роман Зозуля может вернуться в Динамо – киевский клуб заинтересован в возвращении своего экс-нападающего. Впрочем, судьба Романа зависит от выхода Альбасете в Примеру.
Заря будет играть матчи квалификации Лиги Европы в Запорожье.
Евро-2020
Люксембургские СМИ довольны игрой своей команды против сборной Украины в поединке на Арене Львов. По их мнение, команда Люка Хольца выглядела достойно на фоне лидера группы B.
В самых интересных матчах квалификации на чемпионат Европы Германия разгромила Эстонию, а Бельгия уверенно победила Шотландию. Италия в волевом стиле разобралась с Боснией, а чемпион мира Франция не почувствовала сопротивления Андорры.