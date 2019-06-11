Україна U-20 перемогла Італію та вийшла у фінал ЧС-2019

Україна U-20 обіграла Італію та зіграє у фіналі чемпіонату світу-2019. Звіт про поєдинок читайте на сайті "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна U-20 – Італія U-20, розпочався о 18:30 за київським часом.

"Синьо-жовті" вперше грали у своїй історії грали в півфіналі чемпіонату світу – команда Олександра Петракова у груповому турнірі Мундіалю випередила США, Нігерію та Катар, а у плей-офф пройшла Панаму і Колумбію. Італія в групі грала з Японією, Еквадором та Мексикою. В 1/8 фіналу підопічні Паоло Ніколато перемогли Польщу, а у чвертьфіналі – Малі.

Україна U-20 – Італія U-20 – відео голів

У стартовому складі збірної України вийшов Андрій Лунін, який прибув чартерним рейсом після поєдинку національної команди проти Люксембургу. Також встиг відновитись Денис Попов – найкращий бомбардир нашої команди, який травмувався у матчі з Колумбією. А от Георгій Цітаішвілі не міг допомогти своїй команді через перебір карток.

Обидві команди розпочали дуже рішуче – вже на 14-й секунді (!) Данило Сікан отримав жовту картку за удар суперника ліктем. Італійці більше володіли м'ячем на перших хвилинах, проте без особливої небезпеки біля воріт Луніна. Український голкіпер впевнено забрав м'яч після навісу у штрафний майданчик, а простріл Пінамонті перервав Попов, але арбітр свиснув – офсайд. В України проривався Сергій Булеца, після удару якого м'яч пішов на кутовий. За кілька хвилин пробивав Кащук – з таким же успіхом. Друга подача з кутового завершилась неточним пострілом Дришлюка з лінії штрафного.

Корнієнко пробив з гострого кута – повз ворота. Перехопила інціативу наша команда, але без реальних нагод для взяття воріт. Після удару Сікана головою Пліццарі без проблем забрав м'яч. До слова, у першому таймі підопічні Петракова виглядали доволі солідно, застосовуючи колективний пресинг у центрі поля. Дуже старався Сікан, який інколи відверто ризикував, порушуючи правила при наявності жовтої картки.

На 37-й хвилині українці заробили право на штрафний. До м'яча підійшов Сергій Булеца, класний удар якого ефектно парирував Пліццарі. Напевне, найнебезпечніший момент матчу на цю хвилину в активі саме у нашої команди. Італійці грали більше за рахунок довгих передач з спину захисникам, які, втім, не несли значної загрози обороні "синьо-жовтих". Під завісу тайму підопічні Петракова заробили черговий стандарт, який не надто вдало виконав Корнієнко – вище.

Обидві команда доволі обережно провели перший тайм, який завершився логічними нулями на табло стадіону в Гдині. Прогнозовано – ціна помилки є надто високою, адже на кону був вихід у фінал чемпіонату світу. Україна виглядала пристойно, продемонструвавши мало не еталонну гру в захисті, яка в сукупності з хорошим колективним пресингом позбавила Італію практично будь-якої гостроти в атаці (жодного удару по воротах Луніна за перші 45 хвилин).

В дебюті другого тайму італійці вимагали пенальті після падіння Пінамонті у боротьбі з Поповим – арбітр матчу Рафаель Клаус із Бразилії не зафіксував фол. І тут же в Італії був реальний шанс для взяття воріт – той же Пінамонті після класної передачі Альберіко корпусом класно відтіснив Попова та опинився віч-на-віч з Луніним. Вибачив нас капітан "адзурріні", пробивши просто у голкіпера! Суттєво додали підопічні Ніколато після перерви – таких нагод, як у Пінамонті, в "синьо-жовтих" не було. Занервували українці, які почали втрачати м'яч у доволі простих ситуаціях.

Класно пробив Пінамонті – буквально у сантиметрах від стійки. Але буквально перед цим лайнсмен підняв прапорець, зафіксувавши офсайд. І тут же Петраков провів першу заміну – замість Данила Сікана, який "висів" на картці, на полі з'явився Владислав Супряга.

І вже за кілька хвилин форвард Динамо взяв участь у гольовій атаці. Конопля з флангу класно прострілив у штрафний майдачник, Супряга дотепно пропустив м'яч на Булецу, а той ударом в дотик розстріляв Пліццарі – 1:0!!! Третій гол динамівця на турнірі. До слова, раніше була інформація про інтерес до Булеци італійського Лечче.

На 72-й хвилині Супряга міг збільшувати перевагу України. Після шикарної передачі того ж Булеци форвард невдало підробив м'яч, але все ж вийшов віч-на-віч із голкіпером. Незграбний удар в дальній кут – повз ворота! Рахунок мав ставати 2:0 на користь нашої команди...

Італійці відповіли проривом Скамакки, який своєчасним виходом з воріт перервав Лунін. На 79-й хвилині Денис Попов, який мав жовту картку, отримав друге попередження та змушений був залишити поле. Чемпіонат світу для Дениса завершений – в наступному матчі він вже не зіграє. Україні залишалось протриматись трохи більше 10-ти хвилин... І "синьо-жовті" в меншості були близькими до другого гола – після удару Кащука у дальній кут Італію врятувала поперечина! На останніх секундах пощастило й нам – нападник італійців з вбивчої позиції пробив невлучно!

На останній компенсованій хвилині трапилась драма. Скамакка після невдалого вибивання українців класно підробив м'яч та зрівняв рахунок. Італія побігла святкувати, але втрутився VAR – арбітр переглянув повтор і скасував взяття воріт через фол нападника!

The goal that never was!



Gianluca Scamacca's extraordinary injury time strike was ruled out after VAR review for an elbow on the Ukraine defender!



Agree with the decision? pic.twitter.com/VMsF4uOKFy — FreeSports (@FreeSports_TV) 11 червня 2019 р.

Україна U-20 втримала цю перемогу та зіграє у фіналі ЧС-2019! Суперником команди Петракова стане переможець пари Еквадор – Південна Корея. Поєдинок пройде у суботу, 15 червня. Початок о 21:30.