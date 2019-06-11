Динамо прагне підписати Зозулю – доля гравця залежить від Альбасете

Форвард Альбасете Роман Зозуля може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно.

В українських ЗМІ з'явилась інформація, що Динамо готове повернути власного вихованця на батьківщину і кияни вже начебто провели попередні перемовини з 29-річним гравцем. Зацікавленість віце-чемпіонів України у послугах Романа Зозулі ексклюзивно підтвердив "Футбол 24" провідний журналіст El Digital de Albacete Уго Пінья, якому вдалось поспілкуватись з представником футболіста.

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"Зозуля відкритий до будь-яких пропозицій, зокрема, й до інтересу з боку київського Динамо. На нього також виходили інші клуби.

Альбасете наразі не спілкувався з гравцем щодо продовження контракту. Вони хочуть дізнатись, де розпочнуть наступний сезон (Сегунда чи Прімера), а вже після цього прийматимуть конкретні рішення. Альбасете зустрінеться з Мальоркою у плей-офф за вихід у Прімеру. Якщо команда Раміса пройде цей бар'єр, то проведе ще одну дуель з переможцем пари Депортіво – Малага.

Рішення Зозулі буде залежати від пропозиції Альбасете. Якщо його влаштують запропоновані клубом умови, то він залишиться, в іншому разі – покине команду", – зазначив журналіст.

Додамо, що у нинішньому сезоні Сегунди Зозуля провів 35 матчів та забив 11 голів.

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