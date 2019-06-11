"Шкодую, що так і не побачив Донбас Арени", – Фонсека зворушливо попрощався з Шахтарем

Колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека перед відходом в Рому подякував донеччанам за час, проведений у клубі.

"Я пам'ятаю день, коли прилетів до Києва, щоб підписати контракт з Шахтарем. Божевільна мотивація, бажання перемагати і хвилювання перед невідомим: нова країна, нові люди, навколо все чуже і незнайоме. Минуло три роки. Сьогодні я йду, залишаючи в Шахтарі сім'ю, а в Україні – свій другий дім.

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Україна багато чого мені дала: тут ми перемагали і вигравали трофеї, тут я отримав унікальний досвід. Але головне, що я тут здобув, – це люди. Люди, які були поруч кожного дня, вірили в мене і підтримували.

Я вдячний президенту Рінату Ахметову за мудрість і сприяння у всьому. Я вдячний своїм гравцям: ми багато чому один одного навчили, без сумніву, мій успіх – заслуга кожного з вас. Я гаряче вдячний уболівальникам: хлопці, ви – сила! Я вдячний всім, хто стоїть за емблемою Шахтаря: директорам клубу, лікарям, кухарям, масажистам, кітменам. Я говорю сьогодні спасибі всім. Ми були відмінною командою, і я ніколи вас не забуду.

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Я пишаюся часом, проведеним в Шахтарі. Єдине, про що шкодую, це те, що так і не побачив Донбас Арени, не відчув неймовірної атмосфери домашніх трибун, про яку так багато чув. Серце Шахтаря – в Донецьку, і мені шкода, що я так і не зіграв там.

Йдучи, я бажаю Шахтарю повернутися додому. Бажаю продовжувати перемагати і ставати тільки сильнішим. Я більше не тренер Шахтаря, але як і раніше великий його уболівальник. Під час кожної гри я буду вболівати за "оранжево-чорну" сім'ю і чекати нових перемог.

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Я приймаю новий виклик. Але Україна назавжди залишиться в моєму серці. Тут народився мій син, тут я провів три щасливих роки. Я не кажу "прощавай", я кажу "до побачення", – цитує Фонсеку прес-служба Шахтаря.