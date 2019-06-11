toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПАУЛУ ФОНСЕКА УКРАЇНА U-20 - ІТАЛІЯ U-20 ЄВРО-2020

Україна U-20 – Італія U-20 – відео гола Булеци

19:54 1189 Читать на русском
Україна U-20 – Італія U-20 – відео гола Булеци
Україна U-20 – Італія U-20 – відео голів

Україна U-20 грає проти Італії U-20 у півфіналі ЧС-2019. Дивіться відео голів матчу Україна U-20 – Італія U-20.

65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов

Матч 1/2 фіналу ЧС-2019 U-20 Україна – Італія розпочався о 18:30 за київським часом. Пряма онлайн-відеотрансляція поєдинку доступна на сайті "Футбол 24".

На 65-й хвилині рахунок відкрив Сергій Булеца. Атакувальний хавбек ударом у дотик замкнув простріл Юхима Коноплі. 3-й гол Сергія на турнірі.

Відео гола Булеци:

blog_ava
Україна – Люксембург – 1:0 – відео гола та огляд матчу
00:46
11578
Теги
Збірна України Відеоновини Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20 Україна U-20 - Італія U-20 Італія U-20 Італія U-20
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
26
хв
Андорра
21:45
Франція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук