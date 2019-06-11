Відбір на Євро-2020: Бельгія впевнено перемогла Шотландію і закріпилась на першому місці у своїй групі

У відборі до Євро-2020 у групі І шотландці з розгромним рахунком поступились бельгійцям. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

В рамках відбору до Євро-2020 у групі І зустрічались збірні Бельгії та Шотландії. Господарі – беззаперечні фаворити групи – виграли всі свої матчі і справедливо займали перше місце. Гості розпочали відбір сенсаційною поразкою від Казахстану (3:0), однак потім реабілітувались і виграли два наступні поєдинки . Перед цим матчем "Тартанова армія" займала четверту сходинку і планувала дати бій лідеру групи І.

Вже з перших секунд господарі затиснули гостей на своїй частині поля. Торган Азар, Еден Азар, Кевін де Брюйне, Аксель Вітсель, Ромелу Лукаку – кожен з них мав не одну нагоду відкрити рахунок у матчі, однак захисники збірної Шотландії самовіддано оборонялись.

Євро-2020, кваліфікація: Німеччина розтрощила Естонію, Росія мінімально здолала Кіпр

На 8-й хвилині, після помилки Кевіна де Брюйне, шотландці "полетіли" у контратаку, але затягнули з розіграшем і втратили нагоду забити. А за хвилину свій шанс не використав Олівер Берк: він пробивав з центру штрафного майданчика у кут воріт – м’яч пролетів поруч. Ці два моменти були чи не єдиними у Шотландії у першому таймі.

"Червоні дияволи" володіли тотальною перевагою, але ніяк не могли забити. Захисники "Тартанової армії" самовіддано кидались під кожен удар бельгійців, тому їм доводилось розігрувати м’яч до вірного. Іноді, завдяки індивідуальній майстерності, комусь з гравців вдавалось просочитись до воріт, але тут впевнено діяв голкіпер гостей.

На 17-й хвилині Еден Азар, пройшовши пів поля, віддав чудову передачу на де Брюйне. Кевін пробивав сходу, однакі Девід Маршал врятував власну команду вибивши м’яч на кутовий. За мить свою спробу забити не використав Аксель Вітсель. У певні моменти шотландців було відверто шкода – бельгійці, ніби знущаючись над ними, грали у короткой пас буквально на кожному клаптику поля. Однак забитого голу це не приносило.

На 32-й хвилині наставник шотландців Стів Кларк, який ще до матчу не приховував, що його команда гратиме другим темпом, провів вимушену заміну – травми зазнав Стюарт Армстронг. Через шість хвилин дивом не забив Лукаку: Азар скинув на Ромелу, який стояв прямісінько перед Девідом Маршалом. Лукаку вирішив технічно замкнути пас п’ятою і влучив у свою ж опорну ногу. Згодом, після пострілу де Брюйне з району одинадцятиметрової позначки, м’яч прийняв на себе капітан команди Чарльз Малгрю і врятував збірну Шотландії від гола.

Відбір до Євро-2020: Італія на останніх хвилинах здобула вольову перемогу над Боснією

Зрештою, на першій доданій хвилині Бельгія таки забила: Еден Азар після скидки Торгана Азара зупинив м’яч на лінії, захисники вирішили що круглий покине поле, і бельгієць несподівано чітко навісив на Лукаку, якому залишалось лише влучити у порожні ворота.

На початку другого тайму Кевін де Брюйне мав чудову нагоду збільшити рахунок: його удар зі штрафного у чудовому стрибку відбив Девід Маршал. А за хвилину після його ж навісу у воротарський майданчик ніхто з нападників не влучив по м’ячу.

На 57-й хвилині Бельгія забила вдруге. Еден Азар віддав на Кевіна де Брюйне і той з розвороту потужно пробив. Голкіпер відбив м’яч і на добиванні знову результативно зіграв Ромелу Лукаку. На 72-й хвилині у нього була спроба зробити хет-трик, однак круглий пролетів поруч зі стійкою.

За десять хвилин до закінчення матчу, після удару з кута штрафного майданчика Раяна Фрейзера, перший сейв виконав Тібо Куртуа. А згодом шотландці продемонстрували просто шалене невезіння: Куртуа впорався з виходом віч-на-віч Скота Маккени та на добиванні "загрались" одразу чотири гравці збірної Шотландії і жоден з них не зміг пробити по воротах. На другій доданій хвилині Кевін де Брюйне обігрався з Дрісом Мертенсом і з межі штрафного майданчика поклав круглого у правий нижній кут встановивши остаточний рахунок у матчі.

Ця перемога закріпила Бельгію на першому місці, Шотландія залишилась четвертою.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЄВРО-2020