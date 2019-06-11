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Фонсека офіційно очолив Рому

11:07 35 Читать на русском
Фонсека офіційно очолив Рому
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Італійська Рома оголосила про призначення Паулу Фонсеки на посаду головного тренера.

Новим наставником Роми став португальский фахівець Палу Фонсека, який до цього працював у Шахтарі. Про це повідомила прес-служба римського клубу.

(новина доповнюється)

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Теги
Шахтар Шахтар Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Італія Головне
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