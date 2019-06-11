Фонсека офіційно очолив Рому

Євро-2020 — 11:02 236
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"Україна, гігант європейського футболу, боїться князівства". Люксембурзькі ЗМІ – про нерви Шевченка та помилку судді
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Розкішна сімка, 300 спартанців та шанси 50 на 50 – збірна України U-20 зіграє проти Італії у півфіналі чемпіонату світуСвіт — 08:00 2384
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Україна – Люксембург: без недооцінки, але з подарунком арбітра, топ-матч Коно, комфортне лідерство після важкої гриЄвро-2020 — 03:31 12199
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Україна – Люксембург – 1:0 – відео гола та огляд матчуЄвро-2020 — 00:46 8874
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Україна – Люксембург: післяматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 00:22 4797