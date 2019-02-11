Головні новини футболу 10 лютого: Зінченко двома асистами допоміг Ман Сіті розбити Челсі, Барселона знову втратила очки

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 10 лютого.

Манчестер Сіті знищив Челсі – Зінченко віддав 2 гольові передачі

В центральному поєдинку 26 туру АПЛ Манчестер Сіті знищив Челсі з рахунком 6:0. Олександр Зінченко вперше у 2019 році вийшов на поле в матчі Прем'єр-ліги та віддав дві гольові передачі. Українець провів свою найкращу гру в складі Манчестер Сіті – відео голів та огляд матчу.

Серхіо Агуеро, який забив тричі, зрівнявся за цим досягненням з легендарним Аланом Ширером – у обох тепер по 11 хет-триків в АПЛ. Крім того, аргентинець став найкращим бомбардиром в історії Манчестер Сіті в рамках чемпіонату.

Завдяки цій перемозі команда Хосепа Гвардіоли повернула собі лідерство в АПЛ та випереджає Ліверпуль за додатковими показниками. До слова, наставник Челсі Мауріціо Саррі настільки засмутився поразкою, що навіть не потиснув руку Гвардіолі після фінального свистка. Не дивно – цей програш став найбільш розгромним для Челсі в історії Прем'єр-ліги.

Топ-матчі дня

Барселона знову втратила очки. Після нічиєї з Валенсією каталонці не змогли обіграти Атлетік Більбао та підпустили Реал вже на відстань у 6 очок. Команда Ернесто Валвьерде не забила в матчі чемпіонату вперше з лютого 2018 року – не допоміг навіть Ліонель Мессі. Всього ж безвиграшна серія Барселони складає вже 3 матчі у всіх турнірах.

В іншому поєдинку дня в АПЛ Тоттенхем переміг Лестер, а в Італії Ювентус та Мілан розгромили суперників. Найбільше постаралась Бенфіка, яка відправила у ворота опонентів одразу 10 голів.

Ліон несподівано програв Ніцці, а Монако втратив перемогу на останніх хвилинах.

Українці за кордоном

Роман Зозуля допоміг Альбасете втримати перше місце в Сегунді. А от Євген Селезньов не допоміг Малазі здобути перемогу над Лас-Пальмасом.

В Європі може з'явитись ще один український легіонер. Сергій Ребров прагне бачити Андрія Борячука у Ференцвароші. Інший українець, який вже грає в Угорщині, відзначився диво-голом в матчі чемпіонату.

Євген Коноплянка отримав пристойні оцінки від німецьких ЗМІ за гру проти Баварії.