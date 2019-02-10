Болонья та Дженоа не виявили сильнішого: 23 тур Ла Ліги, матчі неділі

В матчі 23 туру Серії А Болонья та Дженоа розписали мирову. Рахунок та звіт читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 23 тур

Болонья – Дженоа – 1:1

Голи: Дестро, 17 – Лерагер, 33

Аталанта – СПАЛ – початок матчу о 16:00

Сампдорія – Фрозіноне – початок матчу о 16:00

Торіно – Удінезе – початок матчу о 16:00

Сассуоло – Ювентус – початок матчу о 19:00

Мілан – Кальярі – початок о 21:30

Болонья не змогла втримати перевагу над Дженоа. Дестро відкрив рахунок на 17 хвилині, однак Лерагер дуже швидко зрівняв його. Команди мали нагоди у другому таймі, проте більше забити їм так і не вдалось.

Болонья після цієї гри має 18 очок та все ще розташовується поруч із зоною вильоту, Дженоа з 25 пунктами розташувалась на 13 позиції.