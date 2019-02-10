Динамівець забив бомба-гол в Угорщині – неймовірний підйом, захоплення ЗМІ і очікування зустрічі з Ребровим і Ко

Павло Лук'янчук відзначився дебютним забитим м'ячем у Кішварді, за яку грає на правах оренди з київського Динамо. Провідні угорські ЗМІ відзначили удар 22-річного українського захисника.

Лук'янчук допоміг Кішварді (найбільш українській команді за кордоном у цілому світі) несподівано розгромити Дебрецен, який бореться за вихід у Лігу Європи та втратив через цю поразку 3-є місце. Натомість команда, за яку, окрім Павла, виступають Антон Кравченко, Роман Карасюк, Богдан Мельник та Віктор Гей, піднялась із зони вильоту. У поточному сезоні чемпіонату Угорщини тут також грали Артем Мілевський, Антон Шиндер і Темур Парцванія, але вони покинули колектив. У заявці також перебувають Андрій Черепко та Михайло Ряшко.

"Ребров на хорошому рахунку у Ференцвароші, а Мілевському багато бігати не треба", – захисник Кішварди Лук'янчук

"Боже мій, який гол неймовірною правою ногою", – описує взяття воріт орендованого динамівця телеканал M4Sport. Nemzeti Sport характеризує потужний удар українця як дивовижний бомба-гол: "Мабуть, найкрасивіший гол туру".

Лук'янчук забив дебютний гол за Кішварду – дивіться відео

Якщо оцінювати останні 5 турів, у яких скромний угорський клуб видав небачену досі для себе серію без поразок, то саме команда українців очолює турнірну таблицю. Більше того, Кішварда ще й встигла за цей час пробитись в 1/8 фіналу Кубка Угорщини, де зустрінеться проти лідера і головного претендента на чемпіонство – Ференцвароша, який тренує Сергій Ребров, а грають там також наші Ігор Харатін та Іван Петряк.

Цікаво, що останньої поразки "червоно-білі" зазнали саме від "Фраді" ще 24-го листопада (0:2 на виїзді). А вже 20-го і 26-го лютого Ребров проекзаменує Лук'янчука і компанію в битвах за чвертьфінал Кубка.

Відзначимо, що Павло на позиції правого захисника виграє конкуренцію в земляка Мельника. Гравець, який влітку повернеться в Динамо, пропустив кілька останніх матчів через вилучення в єдиній грі, яку Кішварда не виграла за 5 турів. Усі ж 4 останні зустрічі, де Лук'янчук міг вийти, він починав у стартовому складі.

Головний тренер Ласло Дайка довіряє молодому українцеві. З іменем наставника пов'язують вражаючий підйом Кішварди. Екс-хавбек іспанського Лас-Пальмаса та збірної Угорщини, який не вирізнявся особливими успіхами на тренерському шляху, раптово почав демонструвати результати за чемпіонським графіком. Якщо до нинішнього успішного і безпрограшного періоду було лише 2 перемоги і 3 нічиї за 15 матчів (9 балів), то зараз 13 очок і 4 тріумфи за 5 турів.

Так, 3 суперники – конкуренти в боротьбі за виживання, але інші жертви українців і Ко, МТК і Дебрецен, вже є серйозними борцями за єврокубки. Останній навіть перервав з Кішвардою свою безпрограшну серію, яка тривала 4 матчі в чемпіонаті та 1 в Кубку. Та й, якщо дивитись на форму суперників за 5 останніх матчів, то їм протистояли 3, 4, 5, 7 і 12 команди Угорщини за цей проміжок.

Наостанок додамо, що в тамтешньому елітному дивізіоні в сезоні 2018/19 було зафіксовано загалом 18 легіонерів з України (26 – у всіх дивізіонах). Більше, що логічно, представляють тільки Угорщину – 218. А ось за забитими м'ячами внесок наших скромніший (7 голів), ніж у тих же 16-и сербів (23), 6-и бразильців (10), 4-х грузинів (9), 10-и хорватів (8) чи одного італійця Ланцафаме (8). Порівняно з попереднім сезоном кількість українців у чемпіонаті Угорщини зросла в 4,5 разу, а ще в 2014-15 роках тут не було жодного нашого земляка.