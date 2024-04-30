За інформацією ТаТоТаке, матчу за Суперкубок України-2024 буде скасований. Зазначається, що "виставкова гра з потенційно високим за військовими мірками скупченням вболівальників – не на часі". Клуби отримають анкети, аби затвердити це рішення на офіційному рівні.

Арбітрам УПЛ суттєво піднімуть зарплати – джерело озвучило нові суми гонорарів суддів

На прохання головного тренера олімпійської збірної України Руслана Ротаня та низки клубів, гравці яких формують національні збірні, старт сезону 2024/25 посунутий на тиждень. Базова дата проведення 1-го туру нової кампанії – 10 серпня.

Скоріш за все, наступний сезон клуби УПЛ завершать на початку червня. Також повідомляється, що клуби в новому сезоні мають намір звести кількість перенесених матчів до мінімуму.

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