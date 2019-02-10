Коноплянка проти Баварії: багато бажання, змарновані гольові шанси та непогані оцінки німецьких ЗМІ

Євген Коноплянка пристойно провів центральний матч 21 туру Бундесліги, де його Шальке поступився Баварії (3:1). Гельзенкірхенська команда провалила зустріч, а українцю можна ставити претензії за погану реалізацію. Розбір гри Євгена та реакція німецьких ЗМІ – в нашому матеріалі.

Коноплянка вперше за 3 роки в Шальке відіграв увесь матч проти Баварії. Раніше тренери з різних причин не довіряли йому поєдинки з грандом. Цього разу Доменіко Тедеско особливого вибору на лівий фланг півзахисту не мав – більшість атакувальних футболістів ще в лазареті, а здорові не могли скласти Євгену конкуренцію. 3 матчі Бундесліги поспіль він розпочав у старті, востаннє таке траплялося ще в минулому сезоні.

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Враження від гри Коноплянки на Альянц-Арені неоднозначні. З одного боку, українець не реалізував два гольові моменти, що є негативом. Перший з них він створив собі сам вриванням з флангу та несильним ударом в ближній кут воріт Баварії. Другий – ідеальний пас від Вестона Маккенні на контратаці, коли Євген мав лівою ногою без опору розстрілювати Свена Ульрайха, але почав підлаштовувати м'яч під праву та погіршив позицію. Голкіпер взяв обидва удари українця в площину.

З іншого боку, Коноплянка був одним із найгостріших гравців Шальке в матчі. У першому таймі, коли Баварія повністю затиснула гостей біля їхніх воріт, лише Євген робив активні спроби перейти з м'ячем середину поля. І спроби небезуспішні – до 20-ї хвилини тричі вдало пішов у дриблінг. На власній половині, але це давало змогу прориватися по флангу.

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Поки партнери не могли зв'язати дві передачі, Коно вже декілька разів вибігав у чужі володіння. Далі не було підтримки, і він зазвичай втрачав м'яч. Проблема з затягуванням рішення щодо розвитку атаки все ще помітна, але плюс в тому, що неефективне протягування м'яча з флангу в центр паралельно лінії штрафного майданчика, коли декілька партнерів чекають пасу, було тільки один раз.

Коноплянка вчора віддав 12 передач з високою точністю – 83% (вища за його середню по сезону). Нормальний показник, враховуючи рівень суперника. Взагалі Євгену давно не доводилося стільки часу проводити в позиційній обороні. Теплова карта показує, що він найчастіше зустрічався з м'ячем біля кута власного штрафного майданчика.

Проти Баварії українському вінгеру доводилося відносно часто вступати у єдиноборства. Робив Коноплянка це на диво добре – 5 виграних дуелей з 7 (70% успішності при 46% по сезону). Впав у око епізод наприкінці першого тайму, коли він активно боровся за м'яч поблизу середньої лінії. Подібний азарт та бажання від нього в Німеччині рідко можна побачити. Прямий конкурент Євгена Йозуа Кімміх провів середній матч. Страх за те, що Коно буде провалюватися, не справдився. В активі українця – 2 перехоплення та 3 блоки.

Статистичні портали визначили Коноплянку одним з найкращих гравців Шальке в матчі, що підтверджує візуальне враження. SofaScore ставить оцінку 6.8, від WhoScored – 6.9. Четвертий найвищий бал в команді – лише автори єдиного гола "кнаппен" (Вестон Маккенні + Ахмед Кутуджу) та найкращий футболіст команди в сезоні Даніель Каліджурі отримали більше.

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Німецькі ЗМІ нейтрально коментують гру Коноплянки в Мюнхені, утримуючись від похвали та критики одночасно. Основний акцент – на змарновані шанси. Середня гра Євгена, середні оцінки.

Ruhr Nachrichten поставили Євгену оцінку 3,5, що можна вважати хорошим результатом для програного матчу.

"Принаймні складалося враження, що Коноплянка старається. Час від часу тікав по флангу, намагаючись використати свою швидкість. Втім, як це з ним часто буває, в багатьох ситуаціях загравався", – пише для видання Франк Лешінскі.

Спортивний журналіст більш лояльної до Шальке західнонімецької преси Крістоф Вінкель ставить Коноплянці гірший бал – 4.

"Українець першим перевірив пильність Свена Ульрайха пострілом в ближній кут після 35 хвилин гри. Це була його найкраща дія в першому таймі. Незабаром по перерві зробив занадто великий гак, перш ніж завершити хороший момент ударом по воротах", – представляє слова журналіста Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Від німецької програми ran Коноплянка отримав 3 бали. Кращу оцінку в складі Шальке виділили тим же Маккенні та Кутуджу, які створили гол.

"Багато працював у першому таймі. Коли Шальке виходив в атаку, він зазвичай був у центрі уваги. Завдав хорошого удару низом на 35-й хвилині, але Ульрайх парирував. У другому таймі Маккенні створив йому розкішний шанс, однак знову не вдалося обіграти голкіпера Баварії. Окрім цього, постійно намагався переводити гру до чужих воріт. Бігав багато, а користі було мало", – описують гру Євгена в ran.

Коноплянка провів матч з Баварією на пристойному рівні. Не провалився та продемонстрував велике бажання викладатися на полі. Цього вже достатньо, щоб зберегти місце в старті Шальке на подальші поєдинки, навіть якщо Бургшталлєр і Харіт вже будуть в формі. Наступного вікенду "кнаппен" зустрінуться з Фрайбургом, а потім прийматимуть Манчестер Сіті в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На сьогодні ситуація виглядає так, що проти команди Гвардіоли українець зіграє точно.

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