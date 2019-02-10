Манчестер Сіті – Челсі – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті переміг Челсі у 26-му турі АПЛ та помстився за поразку у першому колі. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Челсі.

АПЛ, 26 тур

Манчестер Сіті – Челсі – 6:0

Голи: Стерлінг, 4, 80 Агуеро, 13, 19, 56 (пен), Гюндоган, 25

Підопічні Хосепа Гвардіоли буквально познущалися над "аристократами", не залишивши лондонцям жодних шансів.

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Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті набрав 65 очок та повернув собі перше місце завдяки кращій, ніж у Ліверпуля, різниці голів. При цьому команда Гвардіоли зіграла на матч більше. Челсі залишився 5-м – 50 очок.