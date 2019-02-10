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Ребров хоче підписати у Ференцварош форварда збірної України вже в найближчі дні

22:00 256 Читать на русском
Ребров хоче підписати у Ференцварош форварда збірної України вже в найближчі дні
Сергій Ребров досі показує клас на тренуваннях / фото Ференцварош

Андрій Борячук став новою трансферною ціллю Сергія Реброва, який наразі веде Ференцварош до титулу чемпіонів Угорщини. Трансфер одного з найкращих бомбардирів Маріуполя спробують провернути до кінця зимового вікна.

Колишній форвард і наставник київського Динамо вже підписав у свою команду двох українців. Один з них Іван Петряк, який забив уже 5 мячів і віддав 5 гольових пасів у чемпіонаті Угорщини, також належить донецькому Шахтарю, як і 22-річний нападник Маріуполя. Ференцварош під керівництвом українського тренера відірвався на 9 очок у турнірній таблиці та має всі шанси виграти золото й повернутись в Лігу чемпіонів уперше за 3 роки.

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Борячук міг би зміцнити "Фраді" вже в найближчі дні на правах оренди до кінця сезону з можливістю викупу, хоча сторони все ще узгоджують деталі, повідомляє Goal.com. Цікаво, що "гірники" вже віддають Маріуполю Сікана – іншого свого молодого нападника, який тільки-но перейшов із Карпат.

З цим фактом журналісти угорського Goal пов'язують наближення трансферу Борячука: "Маріуполь вже організував заміну. Цей клуб фактично вважається філією Шахтаря. Ви повинні розуміти, що Маріуполь може брати гравців з донецької команди лише за умови регулярної ігрової практики. Тому Борячук наблизився до трансферу у Ференцварош. Форварда раніше вважали великим талантом у своїй країні, а недавно йому дав шанс Андрій Шевченко".

Ференцварош цієї зими позбувся відразу 3-х форвардів, а взяв лише білоруського вільного агента Сігневіча. Утім у складі лідерів угорської першості конкуренція в атаці й без новачків чимала: найкращий бомбардир сезону Давіде Ланцафаме та улюбленець публіки, капітан Беде, з яким конфліктував Ребров, змагаються за позицію єдиного форварда при схемі 4-2-3-1. Іноді вони обоє виходять в нападі, а схема видозмінюється на 4-4-2.

Нагадаємо, трансферне вікно в Угорщині зачиняється у четвер, 14-го лютого. Борячук у поточному сезоні забив 4 голи і віддав 1 асист за 14 ігор УПЛ. Крім цього, Андрій також встиг зіграти 2 матчі за національну збірну України та стільки ж у Лізі Європи. Загалом за Маріуполь на його рахунку 36 матчів, 2 результативні паси і 12 голів.

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