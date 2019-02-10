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МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО АТЛЕТІК - БАРСЕЛОНА

Зінченко віддав класний асист Стерлінгу та посприяв голу Агуеро – відео результативних дій українця в матчі проти Челсі

21:35 1027 Читать на русском
Зінченко віддав класний асист Стерлінгу та посприяв голу Агуеро – відео результативних дій українця в матчі проти Челсі
Олександр Зінченко / фото із соцмереж

 Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко результативно провів матч 26-го туру АПЛ проти Челсі.

Українець взяв участь у другому та шостому голах у ворота Челсі. В першому таймі 22-річний хавбек покотив м'яч під удар Серхіо Агуеро, який забив розкішний гол.

Манчестер Сіті – Челсі – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Наприкінці матчу Зінченко віддав класну результативну передачу Рахіму Стерлінгу, який встановив остаточний рахунок.

В нинішньому сезоні Олександр відіграв за Манчестер Сіті 13 матчів, з яких всього 4 в АПЛ. В його активі 1 гол та 4 результативні передачі.

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Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 10 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Челсі
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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Челсі Головне Українці за кордоном Олександр Зінченко Олександр Зінченко Відеоновини
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