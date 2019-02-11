Главные новости футбола 10 февраля: Зинченко двумя ассистами помог Ман Сити разбить Челси, Барселона снова потеряла очки

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 февраля.

Манчестер Сити уничтожил Челси – Зинченко отдал 2 голевые передачи

В центральном поединке 26 тура АПЛ Манчестер Сити уничтожил Челси со счетом 6:0. Александр Зинченко впервые в 2019 году вышел на поле в матче Премьер-лиги и отдал две голевые передачи. Украинец провел свою лучшую игру в составе Манчестер Сити – видео голов и обзор матча.

Серхио Агуэро, забивший трижды, сравнялся по этому достижением с легендарным Аланом Ширером – у обоих теперь по 11 хет-триков в АПЛ. Кроме того, аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории Манчестер Сити в рамках чемпионата.

Благодаря этой победе команда Хосепа Гвардиолы вернула себе лидерство в АПЛ и опережает Ливерпуль по дополнительным показателям. К слову, наставник Челси Маурицио Сарри настолько расстроился поражением, что даже не пожал руку Гвардиоле после финального свистка. Неудивительно – этот проигрыш стал самым крупным для Челси в истории Премьер-лиги.

Топ-матчи дня

Барселона снова потеряла очки. После ничьей с Валенсией каталонцы не смогли обыграть Атлетик Бильбао и подпустили Реал уже на расстояние в 6 очков. Команда Эрнесто Валвьерде не забила в матче чемпионата впервые с февраля 2018 года – не помог даже Лионель Месси. Всего же безвыигрышная серия Барселоны составляет уже 3 матча во всех турнирах.

В другом поединке дня в АПЛ Тоттенхэм победил Лестер, а в Италии Ювентус и Милан разгромили соперников. Больше всего постаралась Бенфика, которая отправила в ворота оппонентов сразу 10 голов.

Лион неожиданно проиграл Ницце, а Монако упустил победу на последних минутах.

Украинцы за рубежом

Роман Зозуля помог Альбасете удержать первое место в Сегунде. А вот Евгений Селезнев не помог Малаге одержать победу над Лас-Пальмасом.

В Европе может появиться еще один украинский легионер. Сергей Ребров хочет видеть Андрея Борячука в Ференцвароше. Другой украинец, который уже играет в Венгрии, отличился чудо-голом в матче чемпионата.

Евгений Коноплянка получил приличные оценки от немецких СМИ за игру против Баварии.