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Тоттенхем – Лестер – 3:1 – відео голів та огляд матчу

19:02 160 Читать на русском
Тоттенхем – Лестер – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Тоттенхем – Лестер – 3:1 – відео голів та огляд матчу

 Тоттенхем здобув непросту перемогу над Лестером у 26-му турі АПЛ. Дивіться відео голів матчу Тоттенхем – Лестер на сайті Футбол 24.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 26-й тур

Тоттенхем – Лестер – 3:1

Голи: Санчес, 33, Еріксен, 64, Сон, 90+1 – Варді, 76

Нереалізовані пенальтий: Варді, 60

Лестеру не вдалося завадити "шпорам" здобути четверту поспіль перемогу в АПЛ. Навіть травма головного бомбардира лондонців Харрі Кейна не врятувала "лисиць" від поразки.

Тоттенхем у рідних стінах переміг Лестер Сіті

Після цього матчу Тоттенхем набрав 60 очок та продовжив перебування на другій позиції, наблизившись до Манчестер Сіті на відстань у два залікових бали. Лестер Сіті залишився на дванадцятій сходинці з 32 пунктами.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія26 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Лестер Сіті: Неділя 10 лютого 2019

Тоттенхем
Матч завершено
3 : 1
Лестер Сіті
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Англія Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем - Лестер Сіті Відеоновини Лестер Сіті Лестер Сіті
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