Тоттенхем – Лестер – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Тоттенхем здобув непросту перемогу над Лестером у 26-му турі АПЛ. Дивіться відео голів матчу Тоттенхем – Лестер на сайті Футбол 24.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 26-й тур

Тоттенхем – Лестер – 3:1

Голи: Санчес, 33, Еріксен, 64, Сон, 90+1 – Варді, 76

Нереалізовані пенальтий: Варді, 60

Лестеру не вдалося завадити "шпорам" здобути четверту поспіль перемогу в АПЛ. Навіть травма головного бомбардира лондонців Харрі Кейна не врятувала "лисиць" від поразки.

Тоттенхем у рідних стінах переміг Лестер Сіті

Після цього матчу Тоттенхем набрав 60 очок та продовжив перебування на другій позиції, наблизившись до Манчестер Сіті на відстань у два залікових бали. Лестер Сіті залишився на дванадцятій сходинці з 32 пунктами.