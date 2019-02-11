Ліон несподівано програв Ніцці, Монако втратив перемогу над Монпельє: 24 тур Ліги 1, матчі неділі

Відбулися чергові матчі 24-го туру чемпіонату Франції.

Ліга 1, 24 тур

Монпельє – Монако – 2:2

Голи: Лаборде, 66, Делорт, 90+1 – Мартінш, 14, Фалькао, 82

Нант – Нім – 2:4

Голи: Кулібалі, 15, Маджеєд, 38, (п) – Гійом, 47, Бобішон, 69, Феррі, 85, Тіуб, 89

Тулуза – Реймс – 1:1

Голи: Градель, 81 – Оудін, 54

Генгам – Лілль – 0:2

Голи: Леау, 47, Ремі, 90+3

Ренн – Сент-Етьєн – 3:0

Голи: Ньянг, 21, Бен Арфа, 87 (п), Юну, 90+1

Ніцца – Ліон – 1:0

Гол: Уолтер, 69 (п)

Монако не втримав перемогу над Монпельє. Желсон Мартінш відкрив рахунок на 14-й хвилині. Гаетан Лаборде відновив рівновагу на 66-й хвилині. На 82-й хвилині Радамель Фалькао вивів Монако вперед, але в компенсований час після перегляду відеоповтору в ворота гостей був призначений пенальті. Його реалізував Анді Делорт.

ПСЖ мінімально обіграв Бордо та, ймовірно, втратив ще одну зірку за 3 дні до матчу з Манчестер Юнайтед

Генгам на своєму полі поступився Ліллю. Гості обидва м'ячі забили у другому таймі. На 47-й хвилині Рафаел Леау відкрив рахунок, а в компенсований час Лоїк Ремі реалізував пенальті.

Ренн розгромив Сент-Етьєн. Перший м'яч господарі забили на 27-й хвилині, відзначився М'Байе Ньянг. На 87-й хвилині пенальті реалізував Хатем Бен Арфа, а в доданий час крапку поставив Адрієн Юну.

Нім у надрезультативному матчі обіграв Нант, а Тулуза та Реймс зіграли внічию. Ніцца завдяки реалізованому Уолтером пенальті обіграла Ліон.

Монпельє, Марсель, Сент-Етьєн, Ніцца та Ренн ведуть запеклу боротьбу за єврокубкову зону. Відразу 4 команди мають 37 очок, лише Ренн відстає на один пункт.

Монако набрав 19 очок і піднявся на 18-е місце в турнірній таблиці. Від рятівного 17-го місця їх відділяє всього один бал.

Після сьогоднішньої поразки Ліон відстає від другого місця, на якому розташувався Лілль, вже на 6 очок.