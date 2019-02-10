Зозуля допоміг Альбасете повернутись на 1-е місце в матчі з Мальоркою – найкраща атака та традиційні оплески українцю

Альбасете обіграв Мальорку в матчі 25-го туру Сегунди. Роман Зозуля ще на крок наблизився до повернення в елітний дивізіон.

Іспанія. Сегунда, 25-й тур

Альбасете – Мальорка – 2:0

Голи: Бела, 7, Сусаєта, 90+6

Зозуля вийшов у стартовому складі Альбасете і відпахав у своєму стилі з кількома проблисками магії. Двічі паси п'яткою від Романа допомагали господарям розгортати небезпечні контратаки, які, щоправда, до пуття не довели. Українець же почав гольову атаку. У верховій боротьбі з двома суперниками Зозуля виборов аут. Альбасете швидко відновив гру, а подачу Техеро замкнув Бела, забивши свій 9-й гол у сезоні та вийшовши на 5-е місце серед найкращих бомбардирів.

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Згодом команда Раміса ще двічі була близькою до мети після дальніх ударів. Мальорка ж свій перший і по суті єдиний момент створила після 70-ї хвилини – воротар впорався. На останніх секундах капітан господарів ледь не зрізав снаряд у власні ворота, натомість після кутового "механічний сир" отримав і реалізував право на пенальті після фолу останньої надії.

Відзначимо, що Зозуля увійшов у топ-5 за найшвидшим ривком (31,1 км/год) та пробігом у своїй команді (11,1 км), а також отримав традиційні щедрі оплески трибун, коли його замінили на 85-й. Роман може собі дорікнути лише тим, що запоров дві перспективні контри через технічні огріхи. А ось на оборону та в підіграші попрацював за звичкою дуже плідно.

Альбасете цілком заслужено набирає 48 очок і завершить тур на першому місці, як би не зіграли конкуренти. Мальорка залишається 9-ю з відставанням у 2 очки від зони плей-офф за підвищення у класі. Прімера стає все ближчою для Зозулі та компанії. Його команда може похвалитись найкращою атакою Сегунди (36 голів за 25 матчів). Пара ж нападників Зозуля/Бела наколотили на двох 16 м'ячів.