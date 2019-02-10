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Бенфіка познущалася з Насьонала – "орли" перемогли з рахунком 10:0

22:48 228 Читать на русском
Бенфіка познущалася з Насьонала – "орли" перемогли з рахунком 10:0
Бенфіка познущалася з Насьонала – "орли" перемогли з рахунком 10:0

Бенфіка у матчі 21 туру чемпіонату Португалії знищила Насьонал.

Чемпіонат Португалії 2018/19, 21-й тур

Бенфіка – Насьонал – 10:0

Голи: Грімальдо, 1, Сеферовіч, 21,28, Жоау, 50, Піцці, 54 (пен.), Ферро, 56, Діас, 64, Жонас, 85,90, Сілва, 88

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Бенфіка удома впоралася з Насьоналем, глядачі на стадіоні стали свідками справжнього побиття. "Орли" мають в активі 50 очок та перебувають на 2 місці у таблиці, від Порту їх відділяє лише 1 пункт.

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