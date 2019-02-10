Барселона розписала нульову нічию з Атлетіком – Реал скоротив відставання до шести очок

Атлетік у 23 турі іспанської Прімери створив сенсацію, у рідних стінах відібравши очки у Барселони.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 23-й тур

Атлетік – Барселона – 0:0

Для Атлетіка матч проти Барселони мав дуже важливе значення, адже клуб веде боротьбу за виживання у Прімері. Баски вийшли настільки зарядженими, що начисто забрали у Барселони весь перший тайм, дозволивши зірковим гостям завдати дебютний удар по воротах аж на 37-й хвилині! До цього балом правив Атлетік: так, вже на 2-й хвилині господарі претендували на пенальті після гри рукою (або влучання у неї) у виконанні Семеду.

Перший реально гострий момент Атлетік створив на 11-й хвилині, коли Берчіче прорвався лівим напівфлангом та потужно пробив у правий нижній кут – м'яч пройшов поруч зі штангою. На 17-й у гру вступив Тер Штеген, парирувавши фантастичний постріл Сусаєти з лінії штрафного в дальню дев'ятку. Найбільш близькою до взяття воріт команда Гаіски Гарітано була на 24-й хвилині, коли після невдалого виносу Тер Штегена Атлетік розкатав швидку атаку з переводом м'яча на правий фланг та прострілом. Круглий відскочив до Рауля Гарсії, який підкинув круглого та пробив у падінні через себе метрів з 11-ти – голкіпер парирував цей удар!

Втім, з другої половини тайму Барселона почала прокидатися. Вже через дві хвилини після моменту Гарсії Семеду вискочив сам-на-сам з Ерреріном, але не зміг його переграти. Мессі підхопив м'яч і тут же в дотик пробив з дистанції у поперечину, але цей момент у статистику не пішов – Семеду перебував у офсайді. Перший чистий удар Барси завдав Лео на 37-й хвилині, потужно приклавшись метрів з 25-ти у ближній кут – Еррерін не зміг зафіксувати круглого у руках. Втім, останнє слово залишилось за господарями: на 42-й хвилині Рауль Гарсія потужно пробив з меж карного майданчика – неточно.

У другому таймі Барселона перехопила ініціативу та стала чинити методичний тиск на ворота басків. На 50-й хвилині це могло завершитись пенальті, але арбітри вирішили не призначати його, хоча Мартінес доклав великих зусиль для того, щоб звалити Мессі. На 53-й Лео виконав прямий удар зі штрафного над поперечиною, а на 55-й повз ліву штангу пробив Артуро Відаль – втім, ці епізоди не були дуже гострими. Атлетік гарно збивав темп каталонцям, яким не вдавалося притиснути суперника як слід.

На 65-й хвилині господарі цілком могли покарати Барселону за ватокат: Мікель Сан Хосе отримав поперечну передачу та завдав потужного удару метрів з 20-ти – м'яч пролетів у сантиметрах від каркасу воріт! На 71-й Вільямс мав шанс відзначитись, переправивши круглого у сітку п'яткою, але й ця спроба вийшла невдалою. Барселона відповідала різного роду подачами, але Більбао поступово вирівнював матч, ледь не вигравши його наприкінці.

Спочатку Муніаін викотив передачу з правого флангу в штрафний, а Вільямс, прийнявши м'яч першим дотиком, другим пробив метрів з 10-ти – Тер Штеген парирував! У наступній атаці ще й Рауль Гарсія замикав навіс з того ж флангу, але м'яч полетів досить повільно. На 86-й же Вільямс завершив швидку контратаку Більбао сильним ударом низом із середньої дистанції – знову слабко для Тер Штегена.

Зрештою, забити бодай один гол командам так і не вдалося. Атлетік після цієї нічиєї набрав 27 очок та піднявся на тринадцяту позицію. Барселона тепер має 51 очко, підпустивши Реал на відстань двох перемог.