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Агуеро повторив легендарний рекорд Ширера за кількістю хет-триків в АПЛ

20:07 161 Читать на русском
Агуеро повторив легендарний рекорд Ширера за кількістю хет-триків в АПЛ
Серхіо Агуеро / фото із соцмереж

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро відзначився хет-триком в матчі 26-го туру чемпіонату Англії проти Челсі.

Аргентинець зумів двічі вразити ворота Челсі в першому таймі, а після перерви забив свій третій гол в цьому матчі, реалізувавши пенальті.

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Цей хет-трик став для Агуеро 11-м в АПЛ і за цим показником він повторив рекорд легендарного нападника збірної Англії Алана Ширера.

Окрім того, Серхіо вдалося стати лише 5-м гравцем, які робили хет-трики в двох матчах АПЛ поспіль. В минулому турі з Арсеналом форвард Манчестер Сіті теж відзначився тричі.

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Англія26 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 10 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Челсі
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Теги
Англія Манчестер Сіті - Челсі Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Манчестер Сіті Манчестер Сіті Алан Ширер
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