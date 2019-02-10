Агуеро повторив легендарний рекорд Ширера за кількістю хет-триків в АПЛ

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро відзначився хет-триком в матчі 26-го туру чемпіонату Англії проти Челсі.

Аргентинець зумів двічі вразити ворота Челсі в першому таймі, а після перерви забив свій третій гол в цьому матчі, реалізувавши пенальті.

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Цей хет-трик став для Агуеро 11-м в АПЛ і за цим показником він повторив рекорд легендарного нападника збірної Англії Алана Ширера.

Окрім того, Серхіо вдалося стати лише 5-м гравцем, які робили хет-трики в двох матчах АПЛ поспіль. В минулому турі з Арсеналом форвард Манчестер Сіті теж відзначився тричі.

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