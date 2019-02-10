Малага з Селезньовом та Бланко Лещуком розписала нічию у матчі з Лас-Пальмасом

У матчі 25 туру Сегунди Малага вдома зіграла внічию з Лас-Пальмасом та втратила можливість очолити таблицю чемпіонату.
Ла Ліга 2, 25-й тур
Малага – Лас-Пальмас – 0:0
Вилучення: Баре, 59 – Девід, 72
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Господарі почали матч активніше, але до Бланко Лещука м'яч не доходив. До перерви гра була зосереджена у центрі поля.
У другому таймі господарі збільшили натиск, але захист Лас-Пальмаса вистояв. Згодом Малага залишилась у меншості, тому збавила оберти. Втім, Девід отримав пряму червону картку, зрівнявши склади команд.
На 80-й хвилині Бланко Лещука замінив Селезньов, але принести своїй команді перемогу форвард не зміг. У підсумку – нульова нічия.
Малага має в активі 45 очок та перебуває на 4 місці у таблиці. Від Альбасете Зозулі, який очолює таблицю, команду Селезньова відділяє лише 3 очки.